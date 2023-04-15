«Автоматы выдали старые, половина клинит»
- 15.04.2023, 19:03
Украинская разведка перехватила разговор россиянина с женой.
В очередном перехвате украинский разведки, российский оккупант жалуется жене на боевые действия на территории Украины. Все солдаты согласны вернуться домой, а половина выданных автоматов - клинит.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Главного управления разведки МО Украины.
- Ночью спокойно было, сейчас снова целый день стреляют... Наши стреляют из всех орудий по разным направлениям, мы здесь сидим сами как в окружении. Куда-то назад стреляют, вперед, в сторону, со всех сторон стреляют. Здесь все согласны за деньги вернуться домой, - жалуется оккупант.
По словам россиянина, их подразделение пока не трогают, из-за отсутствия у них техники и нежелания тратить на них снаряды.
- Если нужно будет, за раз нас уничтожат и все. Еще и автоматы выдали старые, половина клинит, - добавляет россиянин.