Что готовят и едят на Пасху в разных странах мира: традиционные и необычные блюда 1 15.04.2023, 19:41

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Пасха — один из главных христианских праздников.

Несмотря на то, что праздничные традиции у разных народов отличаются, один из главных христианских праздников, Пасху принято отмечать богатым праздничным столом, который должен быть вкусным и символическим.

ТСН рассказала о традиционных блюдах на Пасху в Германии, Польше, Франции и Испании.

Что готовят на Пасху в Германии

Празднование Пасхи в Германии начинает с четверга. Его называют «зеленый четверг» и едят в этот день зеленые супы и соусы, шпинат, петрушку, лук. В Страстную пятницу едят обычно рыбу.

А в воскресенье на пасхальный стол готовят мясные блюда: баранину, жареного ягненка. Бранденбургский ягненок (Brandenburger Lammfleisch) – это нарезанная кубиками баранина с луком, которая традиционно подается с зеленой фасолью и картофелем.

Рецепт пасхального пирога, который готовят немцы, похож на рецептуру нашей пасхи. Тесто замешивают на молоке, добавляют много яиц и изюма. Затем заплетают его в виде косы и запекают в овальной форме.

Торт в виде ягненка (Lammkuchen) на Пасху в Германии – обычное дело.

Что готовят на Пасху в Польше

Белая колбаса, ржаной суп, маковый рулет и творожный пирог — традиционные блюда на пасхальные дни в Польше.

Пасха – праздник копченого мяса и ветчины, центральное место на пасхальном столе занимает белая колбаса. Это не копченая рубленая свиная колбаса в натуральной оболочке, приправленная солью, черным перцем, чесноком и майораном. И в традиционном супе, который называется «журек», и в пасхальной корзине, как правило, есть вареная белая колбаса.

На Пасху обязательно готовится «бабка» (торт из дрожжевого теста): традиционный рецепт для богатых семей рекомендовал использовать не менее 60 яиц для его приготовления. Иногда к «бабке» добавляют ромовой сироп или украшают глазурью, но у традиционной «бабки» не должно быть начинки.

Еще в Польше на Пасху обязательно пекут мазурок. Этот плоский пирог готовят из разных видов теста, украшенный мармеладом, шоколадной глазурью, сухофруктами или орехами.

Что едят на Пасху во Франции

Традиционное пасхальное блюдо – L'Agneau Pascal (Пасхальный ягненок). Ягненок символизирует одновременно и жертвоприношение Христа, и начало новой жизни. Ягнят пекут из теста. У каждой семьи есть старинная керамическая форма, в которой выпекают этот символ.

Традиционного пасхального десерта или выпечки как пасхи нет, преимущественно едят шоколадное лакомство, яйца.

Что на Пасху едят в Испании

Все испанцы любят torrijas/торрихас – это знакомые нам гренки, вымоченные в сладком молоке или вине с добавлением специй и меда и обжаренные на оливковом масле.

Пасхальная выпечка у испанцев – это Mona de Pascua, круглый кекс, украшенный цветными перьями. Украшает его каждая хозяйка, как хочет, обычно шоколадными фигурками, сладкими шариками, орехами или меренгами.

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