В Гомеле судили нескольких должностных лиц БелЖД 15.04.2023, 19:57

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Самый мягкий приговор получил экс-начальник гомельского отделения.

В Гомеле вынесли приговор по коррупционному делу в отношении должностных лиц Белорусской железной дороги. Среди обвиняемых был и бывший руководитель гомельского отделения ЖД Григорий Дворак, пишет «Зеркало».

Всего на скамье подсудимых оказались семь должностных лиц. Их обвинили в хищении путем злоупотребления служебными полномочиями, даче и получении взятки, а также служебном подлоге.

По данным следствия, сотрудники БелЖД использовали для личных нужд имущество, которое приобреталось для предприятия. Это были кровати, тумбы, матрацы, а также бытовая техника. Им также вменили в вину злоупотребления при совершении закупок. Имущество приобреталось по завышенным ценам, а разницу в ценах должностные лица присваивали себе. Все эти действия продолжались с 2019 по 2021 год.

14 апреля суд огласил приговор. Самое суровое наказание было вынесено начальнику филиала строительно-монтажного поезда № 354 на станции «Гомель». Он получил пять лет лишения свободы в колонии усиленного режима. А вот бывшему начальнику гомельского отделения БЖД Григорию Двораку суд назначил наказание в виде четыре лет лишения свободы с отсрочкой исполнения приговора на два года. Он останется на свободе.

Сообщается, Григорий Дворак руководил Гомельским отделением БелЖД на протяжении девяти лет. Он также был «сенатором» «совета республики» шестого созыва. В 2020 году гомельские железнодорожники выходили на пикет в знак протеста против репрессий со стороны руководства. Работники утверждали, что увольнения несогласных тогда происходили по личному распоряжению Дворака.

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