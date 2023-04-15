Жители Зимбабве ополчились против компании, связанной с Лукашенко 1 15.04.2023, 20:22

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Речь идет о скандальной компании Zim Goldfields.

Беларусь способствует деградации земель в регионе Мутаса в Зимбабве, а также загрязняет реку Мутаре, сообщила инициатива зимбабвийских активистов Team Pachedu.

Зимбабвийская инициатива утверждает, что белорусская компания Zim Goldfields, которая совместно с китайской компанией Xu ZhongJin Investments ведет в Зимбабве добычу полезных ископаемых, подвергает риску здоровье и жизнь местных жителей.

Как передает «Белсат», Team Pachedu приводит обращение жителей региона к чиновникам Зимбабве.

«Они ведут свои работы всего в 100 метрах от моего дома, и жизнь для нас стала тяжелой с тех пор, как они начали свои работы в феврале 2022 года. Дорога к моей усадьбе закрыта, и сейчас нам приходится идти еще 6 километров, чтобы попасть домой, – говорится в обращении. – Происходит масштабная деградация окружающей среды, и мы не уверены, что ответственные органы не знают о происходящем. Китайская горнодобывающая компания понижает гору, но ничего не сделано, чтобы защитить жизни всех семей у подножия горы. Взрывные работы ведутся ежеминутно, и наши жизни находятся под угрозой. В определенный момент осколки от взрывных работ затронули и разрушили часть крыши дома одного из жильцов».

Авторы обращения утверждают, что в ходе работ используются химикаты, превращающие землю на дворах домохозяйств в белый пепел.

«Во время нанесения химикатов нельзя ничего делать на улице, потому что все задыхаются, – рассказывается далее в обращении. – Это продолжается несколько дней, и мы не знаем, что с нами будет. Мы даже не знаем, какие химикаты они используют. Шумовое загрязнение 24 часа в сутки, потому что они работают 24 часа в сутки с понедельника по воскресенье. Мы не знаем, есть ли в стране какие-то законы, которые могут защитить от таких действий. Надеюсь, что вы поможете решить эту ситуацию, пока не погибли все люди в Премьере и вокруг».

Отметим, что в 2022 году белорусская компания Zim Goldfields вместе с китайским партером попала в скандал, поскольку фирма нелегально добывала золото на территории туристического комплекса. Жалобы владельцев игнорировались. Zim Goldfields причастна к трагедии с захоронением заживо 10 местных шахтеров. Были найдены тела двух из работников.

В 2021 году белорусские журналисты-расследователи выяснили, что Zim Goldfields была основана в 2018 году. Доли в компании имеют Сергей Шейман, сын приближенного к Лукашенко Виктора Шеймана, и бизнесмен Александр Зингман.

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