Какие дикие растения из леса белорусы могут посадить на даче? 15.04.2023, 20:51

Рекомендации агронома.

Желание привнести на свой участок кусочек дикой природы вполне понятно. Хочется естественной красоты и романтики. Но, выбирая, важно не совершить серьезных ошибок, которые могут повлечь проблемы у остальных растений на участке.

Как рассказал «АиФ» агроном Петр Синьковский:

— Если вы решили высадить на своем участке деревья из ближайшего леса, то следует учесть несколько факторов, которые на первый взгляд могут оказаться не такими очевидными.

Начнем с совместимости. Здесь следует отталкиваться прежде всего от размеров участка. На больших можно посадить и дуб. Только следует учесть, это дерево отличается мощной и раскидистой кроной, поэтому стоит несколько раз подумать, надо ли сажать на участке этого исполина, к тому же чем старше дуб, тем больше ему требуется влаги.

Лесная ель со временем может раскинуть свою поверхностную корневую систему так, что все остальные обитатели вашего участка почувствуют себя очень неуютно.

Рекомендуем остановить свой выбор на рябине и калине. Эти растения красивы и не требуют много ухода за собой. Почва подходит любая, так же как и освещенность. А яркие ягоды не только украсят участок, но и будут полезны при употреблении. Так, во всяком случае, утверждает народная медицина.

Для живой изгороди подойдет шиповник, он украсит ваш участок роскошной зеленью и обильным цветением, которое привлечет трудяг пчел и шмелей. Что плодотворно скажется на всех садовых культурах. А о пользе плодов шиповника известно всем.

Из ягод можно остановить свой выбор на малине и землянике. Да, по размеру они уступают садовой малине и клубнике, но по вкусу и аромату дадут сто очков вперед. К тому же у земляники в дело пойдет все: и ягоды, и листья, если их засушить и зимой заваривать как чай.

Отдельное место на даче можно выделить под лесные и луговые цветы. Они создают уголок, не требующий практически никакого ухода, не нуждаются в поливах и подкормке. Колокольчики, ромашки, пижма, зверобой и иван-чай в плодородных почвах зацветут еще ярче и станут настоящим украшением ваших цветников. Они, кстати, замечательные партнеры для любых садовых культур.

А тенистые уголки вашего сада украсят и привнесут в них таинственность папоротники. Папоротники — наиболее легкие в переноске лесные растения. Если вы не травмируете корни, то папоротник быстро приживется и будет не одно десятилетие радовать вас.

Среди лесных растений встречаются и ядовитые. Категорически не стоит сажать на своем участке волчеягодник, красную бузину, тис ягодный, снежноягодник, «вороний глаз».

Этот вопрос прокомментировал и юрист Сергей Коломейцев:

— Помните, не все, что растет вокруг нас, можно взять и выкопать. Прежде чем забрать то или иное растение, попытайтесь определить его. С помощью того же смартфона и соответствующих мобильных приложений, которых сегодня множество. Никогда не трогайте растения, занесенные в Красную Книгу: это преступление, статья, штраф или даже тюрьма. Правда, если вас поймают на выкапывании редкости, то будет необходимо доказать злой умысел. Если же ваши действия квалифицируют как «неосторожность», то ответственности вы не понесете. Но все равно гораздо лучше и проще избегать таких ситуаций.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».