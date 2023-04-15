В преддверии Пасхи минчане празднуют Великую субботу 15.04.2023, 21:03

Освящение пасхальной пищи продлится до 23:00.

Минчане пришли осветить пасхальную пищу в Храм иконы Божьей Матери «Всех скорбящих радость» 15 апреля – в последний день Великого поста, сообщают «Минск-Новости».

Нескончаемым потоком шли к храму горожане, чтобы провести Великую субботу в молитвах и на богослужениях, и конечно же, чтобы освятить великолепно украшенную еду для пасхального стола.

Ароматные куличи, разноцветные яйца, колбасу и хлеб принесли верующие к храму.

Освящение пасхальной снеди продлится до 23:00, завтра, 16 апреля, это можно сделать с 6 утра до 16 часов.

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