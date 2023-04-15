Популярная оптическая иллюзия: найдите кота-хамелеона на фото за 10 секунд 2 15.04.2023, 21:36

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Интересный тест на внимательность.

Фотографию-головоломку в Сети разместил посетитель Reddit под ником jmankruse. Автор фотографии предлагает всем желающим найти его кота среди нарубленных дров за 10 секунд.

Пользователи по всему миру наперебой соперничают друг с другом в попытках найти кота, благодаря чему фотография, размещенная на фотохостинге Imgur, набрала сотни тысяч просмотров.

Итак, где на этой фотографии находится кот, у вас есть 10 секунд.

Ответ можно посмотреть здесь.

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