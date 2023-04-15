Популярная оптическая иллюзия: найдите кота-хамелеона на фото за 10 секунд

Популярная оптическая иллюзия: найдите кота-хамелеона на фото за 10 секунд2
- 15.04.2023, 21:36
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Интересный тест на внимательность.
Фотографию-головоломку в Сети разместил посетитель Reddit под ником jmankruse. Автор фотографии предлагает всем желающим найти его кота среди нарубленных дров за 10 секунд.
Пользователи по всему миру наперебой соперничают друг с другом в попытках найти кота, благодаря чему фотография, размещенная на фотохостинге Imgur, набрала сотни тысяч просмотров.
Итак, где на этой фотографии находится кот, у вас есть 10 секунд.
Ответ можно посмотреть здесь.