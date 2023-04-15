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В Гомеле священники освящали пасхальные булки с лодок

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  • 15.04.2023, 21:57
  • 1,404
В Гомеле священники освящали пасхальные булки с лодок

В этом был задействован ОСВОД.

В Великую субботу верующие традиционно приносят в храмы корзины с праздничными продуктами для освящения. Но у жителей территорий, подтопленных в результате наводнения, возникли с этим проблемы. В Гомеле местным жителям должны были помогать сотрудники ОСВОД, пишет nashaniva.com.

В субботу в 15:00 водные спасатели доставили священников к домам людей в микрорайонах «Монастырек» и «Якубовка» на лодках. С лодок они и окропляли пищу святой водой и читали молитвы.

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