Жданов: Путин хочет мобилизовать к лету 500 тысяч россиян 1 15.04.2023, 22:14

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У россиян огромная проблема с личным составом на фронте.

Украинский военный эксперт Олег Жданов заявил «Апострофу», что у Кремля «наполеоновские планы» - до конца года собрать 400 тысяч контрактников, а к лету мобилизовать 500 тысяч россиян. Поэтому российские власти придумали единый реестр для призывников и мобилизованных.

По словам Жданова, повестки Россия начала собирать с конца февраля-начала марта этого года. Сейчас Госдума РФ приравняла электронную повестку к бумажной, так как по последним - мало россиян приходило в военкомат.

= Я еще тогда говорил, что первые 100 тысяч - это были смертники, а вообще эти 300 тысяч - это были желающие воевать и законопослушные граждане, которые по повестке придут в военкомат. Дальше будут ловить. Вот именно сейчас этот момент и настал, - отметил он.

Эксперт считает, что у Путина «наполеоновские планы» на эту мобилизацию.

- Они хотят до конца года собрать 400 тысяч контрактников – это основной состав Вооруженных сил Российской Федерации. К лету Рутин ставит задачу 500 тысяч мобилизовать – это вторая волна. И с 1 апреля начался очередной призыв на воинскую службу – это срочники, - пояснил Жданов.

Кроме того, в указе отмечается, что мобилизация будет идти 2,5 месяца - до 15 июня. Раньше это длилось месяц.

- То есть они рассчитывают, что даже призывников они сегодня будут с собаками отлавливать и искать по всей России. У них там огромная проблема с личным составом, - уточнил военный эксперт.

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