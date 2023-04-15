«Отец прислал мне в Чехию целую коробку сушеной рыбы» 15.04.2023, 22:24

Живущие за границей белорусы рассказали, что просят привезти им из дома.

За последние годы из нашей страны уехали тысячи белорусов, которые теперь не могут вернуться домой. «Зеркало» спросило, что они просят привезти из Беларуси родственников и друзей, когда те приезжают в гости.

Анастасия, 19 лет, Польша

Сало мои родные солят сами. Чеснок не добавляют — это просто свежее сало. Только что засоленное везут через границу. Передавали уже три раза точно, ни разу проблем не возникало.

Белорусы не смотрят вообще, поляки тоже на досмотр не отправляют. Пока оно не пахнет чесноком на весь КПП — никому и дела нет. Если и придется выбросить один раз — его не сильно много, не так жалко. Также всегда прошу передать мне рогачевскую сгущенку.

По правилам, ввозить в Польшу (и ЕС в целом) мясо и мясные продукты, а также молоко и продукты из молока категорически запрещено. Это достаточно широкий список товаров, который включает в себя колбасы, сосиски, сало, сыры, кисломолочные продукты, творог, свежее мясо и молоко, консервированные продукты из них. Исключения — детское питание и корм для животных. Все, что не может быть ввезено в Польшу, должно быть изъято и утилизировано.

Артур, 29 лет, Польша

Вось набор прадуктаў, які літаральна ўчора прывезла сяброўка з Беларусі. Што просім прывезці: сушаныя прадукты з рыбы, марскую капусту, канешне ж, беларускую «Алёнку», зефір, сырны соус.

На самай справе большая частка прадуктаў даступная ў Польшчы ва ўкраінскіх крамах. Але менавіта на сушаную рыбу вельмі высокія цэны ў параўнанні з Беларуссю. А сырны соус у Польшчы да гэтага часу не сустракаўся — толькі ва ўкраінскіх крамах, але ён зусім не такі, як «Асторыя». У астатнім, Польшча не такая далёкая ад нас па смакавых звычках, таму ўсяго тут у дастатку.

Светлана, 27 лет, Литва

Я живу в Литве, и тут, по моим ощущениям, не очень с косметикой. Есть местные недорогие гели для душа, шампуни, но декоративной недорогой косметики нет.

Я обычно прошу привезти крем «Белита» и скраб «Чистой линии». Еще — сырки, но это больше не себе, а другим знакомым белорусам. У меня такой ностальгии нет по белорусской еде. Разве что блинчики из «Депо» можно было бы привезти.

Светлана, 53 года, Италия

Приехала сестричка и привезла нам такой деликатес. Местные магазины в Италии хрен продают, но производства Румынии и Болгарии. Наш вкус привычнее. Супруг-итальянец тоже «АВС» уважает.

Иван, 40 лет, Чехия

Мне только что пришла посылка от папы — целая коробка сушеной рыбы. Он сам ловит, сушит, а потом мне отправляет.

Я живу в Чехии, и это не первая почтовая посылка с рыбой. Ни разу проблем не было. С тех пор как началась пандемия коронавируса, мои родители не могли приехать ко мне, а я не могу в Беларусь. Раньше папа сам привозил рыбу, а последние три года отправляет почтой.

Первую посылку папа отправлял небольшую, проверить, дойдет ли, а сейчас не стесняется и по 10 кг за один раз. Обычно кроме рыбы еще зефир кладет и конфеты, но в этот раз попросили без сладкого. Еще старые запасы не съели.

Татьяна, 33 года, Нидерланды

Я живу в Нидерландах и обычно прошу привезти мне тушь для ресниц и конфеты — «Грильяж» и «Столичные». Я бы не сказала, что покупала эти конфеты часто, когда жила в Беларуси, только в детстве. Но из-за того, что к ним нет доступа, они опять стали очень вкусными.

Если бы была возможность, я бы попросила привезти мне мороженое! В Беларуси одно из самых вкусных в мире, а я была в 30 странах. Остальные потребности я закрываю в восточно-славянских магазинах: сало, черный хлеб, сгущенка, боржоми, «Лидский» квас, который в последнее время почему-то пропал.

Людмила, 30 лет, Польша

Прошу привезти помады Relouis. Самая лучшая матовая помада! Остальные то стираются, то скатываются, то сушат губы.

Надежда, 39 лет, Польша

Мне в Польше не хватает зефира, сушек и гематогенок. Это и прошу, когда есть возможность у кого-то нам привезти. На фото — одна из передач от мамы. Там еще новогодние конфетные подарки детям и цукаты, которые мама сама делает.

Юрий, 38 лет, Польша

Я прошу привезти мне «Нарочанский» и «Бородинский» хлеб, «Лидский» квас, печенье «Слодыч» детям. Все остальное в наших магазинах есть.

Алесь, 19 лет, Польша

Еўразвяз — гэта, канешне, добра, але бела-ружовага зефіру, мятных пернікаў і печыва з разынкамі тут не знайсці. А яшчэ зефір у шакаладзе і печыва «Таплёнае малако». Канешне, узгадаю цёплымі словамі і рагачоўскую згушчонку, але яе правезці праз мяжу амаль нерэальна.

Иван, 32 года, Литва

Вот буквально вчера родственники привезли мне такой набор продуктов. Это то, чего реально не хватает. Еще лекарства некоторые, которые за границей продаются по рецепту. Например, «Нимесил» или препараты от давления.

Наталья, 34 года, Швеция

В первую очередь всегда прошу передать лекарства, о которых тут даже не слышали: «Но-шпа», «Адаптол», «Эспумизан». Часто прошу передать что-то из Mark Formelle. Хотя на родине H&M это немного странно, конечно. Но мне очень нравятся особые выпуски маек с надписями на белорусском языке, детские пижамки для дочки, носки с драниками. Что-то очень теплое и уютное в этом есть и напоминает о доме.

Иногда заказываю что-то эксклюзивное от бренда белья Lovelaсe и других чисто белорусских брендов. Но это редко. Из продуктов прошу привезти конфеты «Знiчка» и «Столичные» от Коммунарки. Это прям вкус Минска для меня. Еще прошу бобруйский зефир, халву и глазированые сырки.

Если точно знаю, что все доедет в срок, то прошу сосиски и колбасу от «Галереи Вкуса». Тут такого нет. Несмотря на то, что в Стокгольме есть магазины с товарами из России и стран Балтии, белорусских тут почти не найти. А у них особый вкус!

Также несколько белорусов отметили, что заказывают у родных белорусские чипсы «Мега», вафли «Витьба» и «Витоша», колготки Conte, книги на белорусском языкe.

Несколько человек при этом написали в редакцию, что не просят привозить абсолютно ничего — не хотят таким образом спонсировать режим в Беларуси:

— Мы хотим дистанцироваться от режима Лукашенко и поэтому ни за что не попросим нам что-то оттуда возить. Не нужно спонсировать диктатуру, нужно объявить полный бойкот этим товарам, — считает Александра из Норвегии.

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