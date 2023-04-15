Военный эксперт раскрыл правду про Северный флот РФ 15.04.2023, 22:38

Он напомнил события 2016-го года.

Пока все говорили про внезапную проверку готовности Тихоокеанского флота России, я хотел бы напомнить один интересный момент про Северный флот, пишет известный украинский военный эксперт Александр Коваленко.

Дело в том, что там в 2016 году в результате забавного инцидента был поврежден стационарный комплекс освещения подводной обстановки МГК-608М.

Данный гидроакустический комплекс позволяет отслеживать перемещение подводных лодок, в частности, иностранных и обеспечивает защиту объектов береговой инфраструктуры от диверсий и неожиданного проникновения. Будучи поврежденным, он оставляет серьезную брешь для проникновения.

Самое интересное даже не то, что данный гидроакустический комплекс был повреждён рыболовецким тралом, но то, что по состоянию на начало 2023 года он так и не был отремонтирован.

То есть, зона ответственности Северного флота имеет брешь?

Проходной двор «сверхдержавы»? Ну, вот примерно как-то так. Всё это, начиная с 2016 года, а они ещё там, что говорят про «границу с НАТО на замке» и прочую лабуду втирают своим потребителям информационного фаст-фуда об угрозах извне.

И, да, это «гойда» или не совсем она?

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