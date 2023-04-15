Зеленский: Гарантии безопасности нужны Украине еще до вступления в НАТО 15.04.2023, 22:57

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Президент Украины готовится к саммиту НАТО в Вильнюсе.

Украина должна получить действенные гарантии безопасности еще до вступления в НАТО. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение украинского президента Владимира Зеленского.

- Россия должна убраться с территории Украины. Всей Украины и все оккупанты. И каждый пункт Устава ООН должен заработать снова - ни одно из российских нарушений международного права нельзя игнорировать, - подчеркнул глава украинского государства.

По его словам, именно на таких принципах вернутся безопасность и спокойствие в международные отношения и именно для этого есть украинская формула мира, абсолютно реалистичная и вполне конкретная.

- Ее (формулу мира - ред.) также сегодня подробно обсудили с Эммануэлем Макроном (французским президентом - ред.), как и международные мероприятия, которые мы готовим на этот год, в частности Вильнюсский саммит НАТО, - сказал президент.

Зеленский отметил, что общая позиция всех государств-участников на саммите в Литве может быть именно такой амбициозной, в которой нуждается европейская безопасность.

- Уверен в этом. Действенные гарантии безопасности для Украины, то есть на самом деле для международного порядка, основанного на правилах, нужны еще до нашего вступления в Альянс, - добавил он.

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