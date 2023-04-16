В Финляндии запускают на полную мощность крупнейший в Европе ядерный реактор 16.04.2023, 4:07

Его строили 18 лет.

Крупнейший в Европе финский ядерный реактор Олкилуото 3 (OL3), строительство которого долго откладывалось, начнет регулярную работу в воскресенье. Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Yle.

После длительного ожидания третий энергоблок АЭС «Олкилуото» начинает регулярную выработку электроэнергии. Это произойдет в ночь на 16 апреля, на сутки раньше запланированного. Изначально планировалось запустить коммерческую эксплуатацию «Олкилуото-3» 17 апреля.

На данный момент мощность третьего реактора составляет 1 590 мегаватт, это означает, что реактор работает практически на полную мощность, составляющую 1 600 мегаватт.

Запуск АЭС неоднократно откладывался из-за различных технических проблем.

Инвестиционное решение о строительстве третьей атомной электростанции в Олкилуото было принято в 2003 году. Тогда предполагалось, что станция будет готова к коммерческой эксплуатации в 2009 году.

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