Пионтковский: Си Цзиньпин резко и публично одернул Путина

Пионтковский: Си Цзиньпин резко и публично одернул Путина2
- 16.04.2023, 8:20
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Есть два положительных момента в позиции Китая по отношению к Украине.
Политолог из Вашингтона Андрей Пионтковский считает, что Си Цзиньпин решил дождаться конца решающей битвы и посмотреть, на что способен Путин и на что способна Украина
Об этом он сказал в эфире телеканала «Еспресо».
«Си Цзиньпин играет на другой стороне. Но зафиксируем два положительных момента в позиции Китая по отношению к Украине. Они вызваны не какой-то любовью к Украине, а собственными геополитическими интересами. Китай резко выступает против использования ядерного оружия», - подчеркнул Пионтковский.
По словам политолога, Си Цзиньпин резко и публично одергивает Путина, потому что он не заинтересован в распространении ядерного оружия.
«Си боится, что путинский ядерный шантаж приведет к тому, что соседи Китая, опасаясь этой территориальной экспансии, такие страны, как Япония, Южная Корея, Тайвань, сами немедленно приобретут ядерное оружие. Поэтому Си отстаивает свои интересы, а это работает на Украину. Ядерный шантаж Путина никто уже не воспринимает. Китай пока не поставляет тяжелое оружие в Россию. Си выбрал дождаться конца этого решающего сражения, и посмотреть, на что способен Путин и на что способна Украина», - подчеркнул Пионтковский.