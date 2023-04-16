В центре Санкт-Петербурга подняли украинское знамя 1 16.04.2023, 8:38

7,640

Флаг наделал переполох в северной столице РФ.

В центре Санкт-Петербурга 14 апреля был поднят украинский флаг. Он развевается возле Таврического дворца.

Об этом рассказали в ряде российских СМИ, передает «24 канал». В сети также появилось соответствующее видео.

Возле Таврического дворца вместе с флагами других стран СНГ 14 апреля подняли флаг Украины. Там открылась очередная сессия Межпарламентской ассамблеи стран СНГ.

С 2014 года Украина отказалась в ней участвовать. Тогда председатель совета федерации федерального собрания России Валентина Матвиенко заявляла, что официального заявления от Украины о выходе не поступало.

Поэтому флаг Украины и закрепленные за ней помещения по-прежнему почему-то остаются в Таврическом дворце.

Флаг со скандалом сняли

После общественного возмущения россияне сорвали украинский флаг. Молодой человек, собственноручно снявший знамя, заявил, что «вражескому символу на место в северной столице». Именно поэтому он просто не мог оставить это без внимания.

В свою очередь, в российских СМИ отметили, что, несмотря на очевидную неуместность поднятия желто-синего флага в Санкт-Петербурге, официально никаких заявлений пока не поступало. В связи с этим питерским радикалам пришлось «ликвидировать неуместный символ».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».