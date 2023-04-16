«Лицо водителя засияло, но это было не сравнимо с улыбкой женщины-пассажирки» 16.04.2023, 8:46

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Истории белорусов о помощи на дороге.

Сайт onliner.by продолжает публиковать читательские истории о помощи на дороге. В этой серии — чудесное спасение жеребенка, чья мать погибла в ДТП; забавная история привлечения незнакомца к буксировке; встреча на дороге «незнакомого начальника», оказавшегося в беде.

Евгений и случайный помощник на Land Cruiser Prado

Зимой в 2020 году в Колодищах заглохла машина коллеги — прямо напротив остановки. Он позвонил мне и рассказал, с каким трудом выталкивал ее на обочину. Я предложил свою помощь — дотянуть авто на тросе к его гаражу. Приехал на место поломки. Попробовали завести, но нужно было сперва убрать машину с остановки. Решили буксировать. Я достал из багажника буксировочную ленту, зацепил за передний крюк его авто. И только собирался подогнать свою машину, как на это место стал Toyota Land Cruiser Prado. А мой знакомый уже сел за руль и приготовился к движению.

Глядя на эту картину, я подумал, что коллега позвонил еще кому-то из знакомых, и, возможно, тот тоже приехал на помощь. Я подошел к «Прадику», открыл водительскую дверь и попросил сдать немного назад (потому что длины ленты не хватало). Водитель в тот момент разговаривал по телефону и явно не понял, что происходит, но спорить не стал и отъехал. Я зацепил буксир и указал мужчине на Toyota, куда нужно отбуксировать машину для дальнейшей реанимации. Водитель послушно выполнил все требования, после чего я отцепил буксир и он уехал.

В процессе ремонта коллега спросил: «А что это за кореш твой меня тащил?» И тут я понял, что это был не его знакомый, а совершенно чужой и случайный человек, который всего лишь остановился поговорить по телефону! Хохот стоял дикий.

Ольга и спасение жеребенка после гибели в ДТП беременной лошади

Однажды ночью нам позвонил очевидец аварии на загородной трассе в 100 км от нашего города. Сообщил, что беременная лошадь вышла на дорогу и попала под микроавтобус. Хозяина животного не нашли, бус — в хлам. Спасти кобылу было невозможно — животное просто разорвало ударом. Но недоношенный жеребенок каким-то образом выжил, лежал на асфальте.

Мы выехали, чтобы спасти жеребенка — он бы погиб, если бы никто оперативно не помог. Нам удалось сцедить немного молока у погибшей матери и покормить малыша, затем мы переложили его в машину. После увезли к нам и выходили: учили ходить, кормили из баночки с соской — жеребенок выжил. По мотивам той истории мы сняли небольшой любительский фильм.

Олег и вовремя захваченный ключ 17×19

Была пятница в конце мая, лет восемь назад. Я по своей натуре автомобилист и мотоциклист, поэтому гайки и ключи — моя стихия. По дороге с работы домой заехал в гараж и взял с собой один-единственный ключ 17×19. Положил в пустой багажник машины, на пол. Ключ мне был нужен для мотопоездки, запланированной на следующий день. Съезжая с кольцевой на ул. Громова, напротив АЗС, увидел красное авто с поднятым капотом. Рядом — мужчина в некоторой растерянности. Поток на том съезде плотный, и место для остановки было не очень удобным. Я остановился, чтобы помочь. В салоне еще сидела женщина. Лица были озабоченные у обоих.

В тот день я был на официальном мероприятии, ехал в костюме. Галстук снял, но все равно предстал в образе не профильного специалиста, а скорее офисного работника. Спросил, что случилось, как заглох. Оказалось, мотор у них дизельный, заехали на АЗС с горящей лампой уровня топлива, потом заправились и заглохли сразу после выезда со станции.

Глянул на крепление трубок к форсункам, попросил водителя сесть за руль. Открыл багажник, взял тот самый ключ 17×19. Заводим. Стартер крутит, я отпускаю крепление трубок к форсункам. Схватывать двигатель начал на первой форсунке, а на второй запустился. Оказалось, просто был завоздушен топливопровод. Лицо водителя засияло. Но это было не сравнимо с сиянием и улыбкой женщины-пассажирки. Расстались в хорошем настроении. А ключик в поездке на мотоцикле мне не пригодился.

Сергей и старый Mercedes, ехавший, пока не закончилось топливо

Данная история произошла с нами поздней осенью. Мы ехали в гости к родственникам в Могилевскую область. И, не доезжая до облцентра 30—40 км, заметили, как мужчина толкал автомобиль. Если не изменяет память, это был Mercedes «лохматых» годов. По словам водителя, он ехал с заработков из Чехии, и в дороге закончилось топливо. На заправках евро в качестве валюты не взяли, и мужчина решил ехать, пока бак не опустеет.

Горючее, естественно, благополучно закончилось. После того как машина заглохла, в течение часа, как утверждал водитель, никто не остановился взять его на буксир. Тогда он решил просто толкать авто в нужном направлении.

Мы ему помогли — дотянули до заправки возле Могилева и в обмен на его евро предложили рассчитаться с АЗС белорусскими рублями и таким образом залить топливо. От вознаграждения мы отказались, но против предложения захватить с собой чешского пива не устояли.

Виталий и его помощь очень подходящему человеку

Думаю, что каждый, кто когда-либо останавливался на дороге для оказания даже незначительной помощи, всегда потом испытывал то самое приятное чувство. В моем случае проехать мимо автомобиля с поднятым капотом просто невозможно. Все мои близкие знают, что я в любой момент могу позвонить и сказать, что немного задерживаюсь, потому что на дороге стоит чья-то машина.

Историй у меня много, но самая примечательная, на мой взгляд, случилась во времена, когда я заочно учился в одном из вузов страны. Она показывает, как добро возвращается, причем иногда моментально. Был вечер поздней осени, уже похолодало. В крайней левой полосе у разделительного ограждения на пр. Жукова в Минске стояла легковушка с включенной «аварийкой». Возле нее с озадаченным видом переминались мужчина и женщина. Оказалось, в свете встречных фар водитель наехал на бордюр разделительной зоны и разрезал обе шины по левой стороне.

Мы провозились долго, так как не могли найти ключ-секретку от колесных гаек. Повезло, что моя запаска подошла по креплению. Я им установил обе запаски (их и свою), сопроводил до ближайшего круглосуточного шиномонтажа. Уже в процессе замены шин на сервисе мы разговорились. Очень вежливая семейная пара всячески хотела меня отблагодарить: приглашали в гости на чай, предлагали деньги... Потом поинтересовались, где я работаю, где учусь, на каком факультете, на какой кафедре. Эти вопросы мне показались странными. Но после услышанных ответов женщина достала визитку и вручила мне со словами «Теперь моя очередь помочь вам». На карточке было написано «Декан факультета N». Как думаете, какой это был факультет? Тот самый, на котором учился и я. Вот тогда у меня слегка отнялся дар речи.

Думаю, что мои истории не уникальны — знаю, что людей, помогающих на дорогах, очень много. Делая окружающим добро и откликаясь на их беды, вы всегда находите хороших знакомых, а быть может, и друзей.

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