Холодный пот течет за воротник Лаврова Телеграм- канал «ВремениНаРаскачкуНет»

16.04.2023, 9:01

8,144

Дрожат руки со стаканами виски.

В российском МИДе, наверное, траур. Жужжат вентиляторы в тишине, сотрудники, начиная с Сергея Лаврова, сидят с окаменевшими лицами. Холодный пот течет за воротники, дрожат руки со стаканами виски.

Крепнут отношения США и Вьетнама.

Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тинь сказал, во время визита госсекретаря Энтони Блинкена в Ханой: «У наших стран всеобъемлющие и эффективные отношения, и в дальнейшем мы продолжим их углублять. Мы высоко оцениваем роль и ответственность США по отношению к Азиатско-Тихоокеанскому региону, или, в более широком смысле, к Индо-Тихоокеанскому региону».

Оказывается, Соединенные Штаты с 2016 года передают Вьетнаму патрульные катера и другое оборудование.

Причина понятна – Китай. Которого Вьетнам опасается. Кстати, по российским меркам, Вьетнам - не маленькая страна. Население – 100 млн чел.

Соединенные Штаты и Вьетнам налаживают отношения. Несмотря ни на то, что Вьетнам – коммунистическая страна, ни на войну, в которой США участвовали 60 лет назад. Изменился мир.

«Как же так?!» - думают, должно быть, в российском МИДе. Ведь Вьетнам – это символ «американской агрессии»! Вот так.

Между прочим, в ситуации, когда великий геополитик ищет благосклонности Китая, у Вьетнама нет особого выбора в поиске сильного союзника. Отчасти, но не исключительно, это отдаленное следствие начатой Путиным "спецоперации" в Украине. Но и всего его многолетнего антизападного курса.

Вьетнам – промотанное Путиным и Лавровым советское внешнеполитическое наследство.

Телеграм- канал «ВремениНаРаскачкуНет»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».