ВСУ взяли в плен целое подразделение россиян под Марьинкой 3 16.04.2023, 9:08

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Генерал Тарнавский опубликовал видео.

Под Марьинкой в Донецкой области Вооруженные Силы Украины взяли в плен 15 российских военных. Об этом «Суспільному» сообщил пресс-секретарь Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский.

Командующий группировкой войск «Таврия» генерал ВСУ Александр Тарнавский показал видео с российскими военными, захваченными в плен Силами обороны в районе Марьинки Донецкой области.

Среди захваченных в плен – мобилизованные из Казани (Татарстан), Башкортостана, Чебоксар и житель временно оккупированной Макеевки Донецкой области.

Пленные пожаловались на плохое обеспечение в армии РФ – по их словам, командование выдает им советские бронежилеты и каски, которые не могут дать должной защиты, из-за чего оккупанты понесут большие потери.

За отказ идти на штурм, по словам одного из оккупантов, командование бьет мобилизованных и угрожает физической расправой над их родственниками. Другой пленный рассказал о злоупотреблении спиртным в рядах оккупантов и о практике вымогательства взяток командирами за то, чтобы избежать участия в штурмах.

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