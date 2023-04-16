Военные Южной Кореи обстреляли нарушивший границу корабль КНДР 16.04.2023, 9:13

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Пограничники перехватили северокорейский катер.

Пограничный патруль Южной Кореи открыл предупредительный огонь по северокорейскому катеру, пересекшему морскую границу страны.

Об этом сообщает Reuters.

Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи заявил, что пограничники произвели предупредительные выстрелы и транслировали предупреждения, пытаясь вынудить северокорейский патрульный катер покинуть территориальные воды страны.

«Наши военные сохраняют решительную боевую позицию, отслеживая передвижения противника в рамках подготовки к потенциальным провокациям в отношении нарушений морской границы северокорейскими патрульными катерами», - говорится в заявлении комитета начальников штабов.

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