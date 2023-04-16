История от лукавого 2 16.04.2023, 9:22

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Что не так в историческом жонглировании Лукашенко.

31 марта Лукашенко выступил с традиционным «обращением к белорусскому народу и национальному собранию». Во время него он четко очертил линию, по которой режим планирует выстраивать свою политику в отношении национальной и исторической памяти. Во время своего выступления Лукашенко высказал несколько исторических «тезисов».

Историк Алесь Пашкевич по просьбе «Белсата» разобрал эти высказывания и пояснил, что за ними стоит.

«Такие слова в условиях нормального государства неизбежно вызвали бы большой политический скандал»

«Белорусская нация формировалась на стыке западной и восточнославянской цивилизаций. На основе христианства, но при подавляющем преобладании православия. Многие наши люди говорят – мы люди православные, и правильно говорят. Именно конфессиональный выбор, который был сделан нашими предками более тысячи лет назад, определил культурный код белорусов и наш менталитет. В самые острые моменты истории: в период оголтелой полонизации времен Речи Посполитой и Польши, межвоенного периода и войн, происходивших на нашей территории – преодолевая ужасные гонения, белорусы сохранили веру, родной язык и культуру, свою идентичность. Свою государственность мы обрели именно в восточнославянской колыбели».

В этом высказывании первое предложение противоречит всем остальным. Сразу говорится о «стыке цивилизаций» (вопрос относительно наличия отдельной восточнославянской «цивилизации» оставим за скобками), а после все сводится исключительно к православию. Формирование белорусской нации «на стыке» как раз и должно означать, что на нее оказало влияние и одна, и другая «цивилизации», но Лукашенко следующими своими словами католичеству (проявлению «западной цивилизации» в его понимании) в этом отказывает.

Вообще же такие слова в условиях нормального государства неизбежно вызвали бы большой политический скандал, так как известно, белорусское общество многоконфессионально, люди католического вероисповедания составляют в нем немалую часть (плюс есть еще немалая община протестантов). Принадлежность к католическому вероисповеданию для большинства этих людей не приобретена относительно недавно, а историческая: именно римо-католичество исповедовали многие поколения их предков, многие перешли в него когда-то непосредственно из язычества. В Беларуси есть целые районы, компактно населенные преимущественно католиками, не говоря об уйме смешанных семей, живущих по всей Беларуси. Лукашенко их исключает из состава белорусского народа или считает «недействительными» белорусами? Такие заявления могут делать только властители, которым плевать на общественное мнение и политическая судьба которых зависит не от привязанности людей, а от дубинок силовиков.

С чисто же исторической точки зрения такое высказывание – полная чушь. Так, несомненно, что всю историю большинство христиан на наших землях принадлежали к восточному обряду, и это оказало свое влияние и на культуру, и на менталитет. Но и роль и влияние христиан западного обряда была не меньшей. Даже если говорить только о том, что «белорусы сохранили… родной язык и культуру, свою идентичность» – то разве в это малый вклад внесли католики по вероисповеданию? Кем были по вероисповеданию Кастусь Калиновский, Винцент Дунин-Марцинкевич, Франтишек Богушевич, большинство основателей и лидеров БСГ и «Нашай Нівы», народный поэт Янка Купала и много других заслуженных белорусских деятелей?

А из кого в большинстве своем состояла партия Белорусская христианская демократия, которая делала колоссальную работу по сохранению белорусскости во времена, когда Западная Беларусь входила в состав Польши? По логике лукашистов, католики из Беларуси в то время должны были прилагать все усилия, чтобы задушить всякую белорусскость и сделать белорусов поляками. На самом деле же все было совсем по-другому.

«Вече – это же вовсе не восточнославянское изобретение»

«Белорусская государственность изначально формировалась на основе традиций народовластия. Наши демократические традиции имеют тысячелетнюю историю. В то время как Запад был погружен в темные века, наши предки, жители Полоцкого, Туровского княжеств, выстраивали основы правового и политического взаимодействия власти и народа».

Это высказывание нужно воспринимать прежде всего в политическом контексте современности. Апелляция ко временам древних княжеств с их «народовластием» в виде вече широко применяется Лукашенко и его пропагандистами еще с 1990-х годов, сразу после того, как он пришел к власти. Его аналогом в наши времена всегда представлялись Всебелорусские народные собрания, которые Лукашенко стал проводить с 1996 года. Надо думать, что на то же самое намек делается и сейчас, в условиях, когда этот бутафорский орган внесен даже в новую редакцию Конституции.

То, что Всебелорусское народное собрание, совершенно несамостоятельно и имитационно, так как составлено на 100% из специально отобранных лояльных к режиму людей, нечего равнять со средневековым вече – лишне говорить. У них на самом деле нет ни малейшего сходства. Однако и вообще апелляция Лукашенко к якобы нашим чуть ли не эксклюзивным тысячелетним демократическим традициям с противопоставлением «темным векам» Запада как минимум странная.

Ведь вече – это же вовсе не восточнославянское изобретение, подобные собрания на определенном этапе развития общества существовали и у других европейских народов, только что имели другие названия. Так, у древних германцев и скандинавов такие собрания назывались тагами или тингами, что отразилось в том числе и в названиях современных парламентов разных стран: Бундестаг в Германии, Фолькетинг в Дании, Стортинг в Норвегии и т.д. Ничего принципиально нового здесь наши предки не изобрели, они просто находились в общем русле тогдашней истории.

«Русский элемент истории ВКЛ на землях нынешней Беларуси – полностью наша, белорусская история»

«Белорусское государство является полноправной преемницей исторического наследия Древней Руси. Те, кто пугает «русским миром». ВКЛ было также русским, то есть восточнославянским, то есть нашим. Русское – это не только российское. Это и наше».

С одной стороны, это вполне дельные слова, под которыми подписалось бы большинство современных белорусских историков без зависимости от политических взглядов. Никто не отрицает, что русский элемент истории ВКЛ на землях нынешней Беларуси – полностью наша, белорусская история.

Но здесь важен общий контекст сказанного. А он в том, что лукашисты готовы принимать и пропагандировать как свой только русский элемент в ВКЛ, к литовскому (литвинскому) же относиться как к чужому и враждебному. И вот тут уже большинство историков с ним никак не смогут согласиться. Тем более если популяризация русского элемента в истории ВКЛ будет инструментально использоваться в интересах русификации.

«У Лукашенко время от времени прорываются в высказываниях проявления бытового антисемитизма»

«В белорусской истории истоки веротерпимости и уважения к другим народам. Более 7 веков назад на белорусской земле нашли приют тысячи евреев, спасавшихся от разгула антисемитизма и погромов – не в образованной Европе, а сюда бежали. Также здесь нашли свой дом представители татарского народа, которые также искали мира. С Аллахом в сердце бежали к нам, христианам, православным».

С одной стороны это, конечно, да, но из этих уст звучат достаточно пикантно после предыдущего фактического определения как чьего-то чужеродного – католиков. С одной стороны, Лукашенко гордится толерантностью предков в какие-то незапамятные времена, тогда как сам на практике проявляет явную нетолерантность. Лицемерие в чистом виде. Особенно если учесть, что некоторые режимные пропагандисты сегодня открыто и последовательно на всю страну вещают в том числе и антисемитские идеи и никакой ответственности за это не несут. Да и у самого Лукашенко время от времени прорываются в высказываниях проявления бытового антисемитизма.

Но даже исторически неправомерно ту же давнишнюю толерантность относительно евреев делать якобы исключительно белорусским явлением. Якобы евреи бежали со всей Европы исключительно в Беларусь, и только здесь их принимали. На самом деле нет, конечно: еврейские общины существовали и по всей «образованной Европе», и в истории их были далеко не только черные страницы. А если переселялись по тем или иным причинам в наши края, то далеко не только в Беларусь – в той же Польше евреев жило никак не меньше, хотя это и не «восточнославянская цивилизация». Претендовать здесь на какую-то монополию и изюминку и соответственно единолично греться возле этого костерка никак не приходится.

Высказывание же о татарах, что они у нас, мол, «искали мира», вызывает только улыбку. Ведь известно, что татары у нас поселились не просто так – они приглашались великими князьями литовскими на воинскую службу и именно за нее получали в пользование и владение землю, на которой впоследствии осели и остались, как оказалось, навсегда. Для тех времен это обычная практика. Но мира эти люди явно не искали: наоборот, они изначально были фактически профессиональными военными. А в то время исполнение воинской повинности само собой подразумевало регулярное участие в военных действиях.

«Культурные достижения, созданные на других языках, но в местном контексте и с местной спецификой, из соответствующих культур ни в коем случае не исключаются»

«В свое время мы слишком романтизировали такие периоды как ВКЛ, Речь Посполитая. Как будто мы все потомки Радзивиллов, Сапег. Магнатов было на нашей земле – считанные фамилии. Были ли они патриотами своего Отечества? Нет, и еще раз нет. С легкостью они меняли и веру, и язык на польские шляхетские вольности, титулы и должности. Средневековые олигархи свои богатства наживали на горбу народа, который сеял, пахал, строил. Народ жил тяжело».

В этом случае проявляется популизм, попытки играть, когда речь идет о национальных вопросах, на каких-то социальных струнках – много из этого позаимствовано из идеологии советского времени, где вся история представлялась как непрерывная классовая борьба. Но в старые времена где и когда ситуация была иная, чем представлена Лукашенко? Взять хотя бы Россию. Там что, во времена, когда у нас царили Радзивиллы и Сапеги, было как-то иначе? Местную высокую культуру создавал народ, который «сеял, пахал, строил», а не его элиты? Подавляющее большинство тех же писателей ХІХ века, создавших славу русской литературы – Пушкин, Лермонтов, Тургенев, Некрасов, Толстой и многие другие – были по происхождению помещиками-землевладельцами, у родителей которых, а впоследствии и у них самих было в подчинении уйма крепостных крестьян, «на горбу» которых они наживали себе средства для существования. И многие из этих людей с детства говорили лучше по-французски, чем по-русски. То же самое – представители других сфер деятельности. И что, кто-то их исключает в России из-за этого из русской культуры как. «эксплуататоров», далеких от народа? Ничего подобного: ими гордятся и носят на символических хоругвях.

В истории же большинства других восточно- и центральноевропейских народов ситуация, похожая на белорусскую, вообще скорее норма, чем исключение. На определенном этапе, еще во времена до формирования модерных наций, местные элиты много где принимали в качестве языка семьи и повседневного общения какой-то язык, который исторически был распространен в этом регионе как язык высокой культуры (польский, немецкий, венгерский, шведский, русский и т.д.), Но при этом сохраняли чувство этнической особенности, а на определенном этапе по крайней мере некоторые их представители возвращались к корням, в том числе и в языковом смысле. Культурные же достижения, созданные на других языках, но в местном контексте и с местной спецификой, из соответствующих культур ни в коем случае не исключаются. Наоборот, ими гордятся, их популяризируют и спорят с теми, кто хочет их присвоить себе только на основании языка. Нет причин, по которым белорусы должны здесь быть исключением.

«Будет основательное переписывание учебников»

После обращения Лукашенко озвученные тезисы подхватили пропагандисты. Выступил также и «депутат» Игорь Марзалюк. Он заявил, что мы должны «завершить историческую катехизацию нации, все должны знать наши символы веры и наших героев». Каким образом будет проходить эта «катехизация» и чем это может грозить?

Можно говорить, что нас ждет при подобной «катехизации» отступление на десятилетия, а то и на века назад. Фактически предлагается вернуться в XIX век, во времена Российской империи, когда в начальной белорусской историографии задавали тон т. н. «западнорусы». Те также охотно искали и находили русские и православные элементы в наследии Великого Княжества Литовского, делали на них акцент и, надо признать, в изучении и актуализации этого наследия достигли немалых успехов.

Да и вообще в России тогда была тенденция к тому, чтобы наследие ВКЛ до времени заключения уний с Польшей воспринимать как часть общерусского наследия, воплотившегося, например, в том, что на памятнике Тысячелетия России, поставленном в 1862 году в Великом Новгороде, среди множества российских деятелей обнаружены также фигуры великих князей литовских Гедимина, Ольгерда и Витовта – именно тех властителей, которые вели активную восточную политику, пытаясь объединить под своим руководством все русские земли и имели какие-то сантименты относительно православия.

Думаю, мы можем в скором времени столкнуться с тем, что самым брутальным, свойственным для этой власти образом будут «репрессироваться» какие-то знаки памяти и чествования деятелей или событий, которые не слишком вписываются в «русско-православную» концепцию. При этом памятникам Ольгерду в Витебске или Гедимину в Лиде вряд ли что-то в ближайшее время грозит –они как раз вписываются. А вот объекты вроде «народного» памятника Костюшко в Косово – те уже под угрозой. Под угрозой и объекты городской топонимики, сумевшие в свое время назвать в честь подобных деятелей. По-видимому, будет приказ почистить музейные экспозиции. Ну и, конечно, будет основательное переписывание учебников, которое уже ведется, и соответствующая пропаганда доступными режиму средствами и его методами.

Официальное видение ВКЛ и Речи Посполитой будет активно пропагандироваться через систему образования и провластные СМИ. Без возможности повторений, с конкретным определением «свой – чужой», «друг – враг», «положительный – отрицательный». Насколько это все может быть и будет эффективно – другой вопрос.

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