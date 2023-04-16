«30 человек сразу разорвало»: появилось новое видео из Казани

«30 человек сразу разорвало»: появилось новое видео из Казани3
- 16.04.2023, 9:27
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Детонация боеприпасов на танковом полигоне оказалась масштабнее, чем сообщалось.
Появилось еще одно видео из Казани, вчера произошел взрыв в районе танкового полигона. Автор видео заявил о детонации боеприпасов, в результате чего якобы есть десятки погибших и раненых.
Мужчина записал видео, на котором можно наблюдать столб дыма. По его словам, на полигоне якобы сдетонировали боеприпасы, и «30 человек сразу разорвало, умерли, 70 человек пострадавших».
Вчера в Казани местные СМИ и паблики в соцсетях сообщили о взрыве, который произошел якобы в районе танкового полигона. При этом в ГУ МЧС России по Татарстану заявили казанским СМИ, что им сообщений о возгорании якобы не поступало.