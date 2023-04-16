ВСУ сбили российский штурмовик Су-25 за миллионы долларов
- 16.04.2023, 9:35
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Реактивный самолет уничтожили вместе с ударами по зенитно-ракетным комплексам.
За прошедшие сутки защитники Украины уничтожили вражеский реактивный штурмовик Су-25. Об этом говорится в Facebook-сообщении Генерального штаба ВСУ.
Также сообщается, что авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а также три – по зенитно-ракетным комплексам.
Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили три района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, а также район сосредоточения артиллерии, радиолокационную станцию, 2 станции радиоэлектронной борьбы, зенитно-ракетный комплекс и состав боеприпасов.