ВСУ сбили российский штурмовик Су-25 за миллионы долларов 16.04.2023, 9:35

1,804

Реактивный самолет уничтожили вместе с ударами по зенитно-ракетным комплексам.

За прошедшие сутки защитники Украины уничтожили вражеский реактивный штурмовик Су-25. Об этом говорится в Facebook-сообщении Генерального штаба ВСУ.

Также сообщается, что авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а также три – по зенитно-ракетным комплексам.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили три района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, а также район сосредоточения артиллерии, радиолокационную станцию, 2 станции радиоэлектронной борьбы, зенитно-ракетный комплекс и состав боеприпасов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».