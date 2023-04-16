«Знаете, как это — поехать в шесть утра за сеном?» 16.04.2023, 9:42

Сотрудница Академии наук рассказала о белорусских лошадях «с характером».

«Мы тщательно готовились к интервью. Делали Геллару педикюр, причесывали», — улыбается Анна Рудак, научный сотрудник НПЦ НАН Беларуси по животноводству. И знакомит с тем, с кем проводит все свое свободное время, с кем связаны ее мечты о любительских соревнованиях по конкуру и профессиональных обязанностях. Геллар — это лошадь ганноверской породы, рассказывает «Звязда».

Белорусский — универсальный

«Моя работа связана с исследованием генетической карты лошадей, изучаю их качества. Работаю с верховыми породами. Прогнозирую, удачно ли конь будет выступать на соревнованиях. В Беларуси небольшое поголовье верховых лошадей, из них нам нужно выбрать наилучших для дальнейшей селекции. Например, проводили эксперименты, чтобы исследовать их стрессоустойчивость», — рассказывает Анна Рудак корреспонденту «Звязды».

Занималась Анна и разработкой генотипа идеального верхового коня. Изучала, как строение тела животного влияет на скаковые качества.

По словам Анны Рудак, верховые лошади обычно очень требовательны, пугливы. Им необходимы дорогие, хорошие корма, теплое стойло. А вот наша белорусская порода неприхотлива, к тому же спокойна и стрессоустойчива. Белорусских скакунов можно содержать даже на улице, только надо кормить и поить.

«Это универсальный конь! Можно и огород вспахать, и верхом на нем проехаться»

Подходит белорусская порода лошадей и для детского спорта, ведь наши скакуны добрые, нежные и контактные. Метр высоты берут спокойно. В профессиональных соревнованиях они пока не участвуют, но любительские им по силам.

«К сожалению, сейчас популяция белорусских лошадей уменьшается. Раньше они выполняли только сельскохозяйственную работу, сегодня это уже не так актуально. Поэтому мы стараемся ориентировать их на универсальные потребности человека, чтобы можно было любителю взять и растить белорусского красавца, — рассказывает Анна.

— Наши лошади подходят для медицинских нужд. Ведь «белорус» не понесется вскачь, будет идти спокойно, массажировать мышцы человека, что полезно для здоровья. Поэтому взаимодействие с лошадьми нашей селекции полезно людям с аутизмом, церебральным параличом, артритом, травмами.

Когда едешь верхом, работают такие мышцы, которые мы не задействуем в обычной жизни. К тому же, конь — отличный друг, который тонко чувствует ваше эмоциональное состояние».

Ученые убеждены, что держать лошадей — выгодно, особенно белорусскую породу. И хотят донести это до всех заинтересованных лиц.

Любовь к животным в наследство

Лошадей Анна любит с детства. С сестрой Анастасией проводили лето в деревне, где у бабушки с дедушкой было большое хозяйство: коровы, овцы. И лошади. К ним девушек особенно тянуло.

«Знаете, как это — поехать в 6 утра за сеном? О-о-о! Скошенный луг, ты собираешь пахучее сено. А потом лежишь на нем, смотришь в небо, а лошадь везет тебя домой», — вспоминает она.

Кажется, любовь к благородным животным наша героиня унаследовала: ими восхищались ее отец и дед. В детстве у Анны было много книг о породах лошадей. Читала и мечтала, что у нее тоже будет свой питомец, представляла, как будет заботиться о нем. К сожалению, в Полоцке и Новополоцке, где провела детство, не было конно-спортивной школы, как, например, в Ратомке. Не было и частных школ.

«Тогда я просто скорректировала мечту. Стала изучать лошадей. В ветеринарную академию я пошла учиться вместе с сестрой. Моя сестра Анастасия стала ветеринаром, я — зоотехником, ученым. Училась усердно, была лучшей на курсе. Мечтала поскорее начать изучать коневодство.

Когда мне было 20 лет, мой дедушка купил на заводе в Глубокском районе кобылу Каштанку, — вспоминает женщина. — Верхового типа с энергичным темпераментом. Трудно было с ней справиться. Такая быстрая и подвижная, что не одни колеса повозки поломала! Но это был хороший опыт в том, чем мне хотелось заниматься с детства».

Сегодня лошади сопровождают ее, кажется, на каждом шагу: в машине — лошадь-сувенир, купленный у мастерицы на фестивале «Славянский базар в Витебске», дома — картины, на которых изображены эти благородные животные, книги о них.

«Когда еду верхом, чувствую вдохновение»

В 2014 году Анна оформила опеку над одной лошадью на ферме. Заботилась о нем, пока животное не забрали хозяева. Тогда решила, что настало время завести своего питомца.

«Через год поехала по трудовому поводу на заводскую конеферму «Полочаны», где выводят лошадей ганноверской породы. Они мне тогда так сильно понравились, что купила там жеребенка. Это дело недешевое, — улыбается Анна. — Расходы мотивировали меня быстрее защитить кандидатскую диссертацию. 16 февраля отпраздновали День рождения Геллара, ему исполнилось 8 лет. Устроили фотосессию».

Действительно, удержание лошади — нелегкое дело. На конеферме в Жодино каждый хозяин сам заботится о своем питомце. В ежедневные обязанности Анны входит кормление и поение Геллара, прогулка с ним. Далее идут чистка и купание лошади, уход хвоста и гривы, кожи и копыт. А еще надо съездить за сеном, а летом еще и поработать с ним — оседлать.

«Геллар ленивый. Его надо заставлять что-то делать. Будет стоять, махать хвостом, притворяться, что испугался. Между тем, у него устойчивая психика. Ехала однажды верхом. И тут пролетел огромный грузовой самолет. Думала, сейчас конь испугается и понесет меня. Но нет, спокойно доехали обратно. Я очень благодарна Геллару за это. Он умный, у него очень хорошая память. Максимум на две недели могу оставить Геллара на мою подругу. Но тогда он обижается: когда вернусь, не хочет даже смотреть в мою сторону».

У каждой лошади свой характер. Есть послушные, одно замечание хозяина — и все исполняется. Некоторые лошади хорошо ведут себя под седлом, другие пытаются сбросить своего всадника.

Наступление весны Анна собирается провести с Гелларом максимально активно и продуктивно:

«Договорилась уже о тренировках. Очень хочется поучаствовать в любительских соревнованиях. И освоить галоп. Так что Геллар будет работать, чтобы не стал жирным и ленивым. А я, когда еду верхом, представляю себя настоящей амазонкой и чувствую вдохновение!»

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