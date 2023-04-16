Пропагандист Красовский занервничал из-за запрета России использовать военные песни СССР 2 16.04.2023, 9:51

6,182

Неудобно получилось.

Российские пропагандисты жалуются, что родные советских композиторов запрещают использовать их песни в России к 9 мая

Об этом рассказал украинский журналист Денис Казанский.

«Пропагандист-людоед Антон Красовский жалуется, что родные советских композиторов запрещают использовать их песни в России к 9 мая, потому что Россия стала страной агрессором и сама ведет себя, как нацистская Германия. Ой, как неудобно получилось», - рассказал журналист.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».