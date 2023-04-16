Истукан 1 Альфред Кох

16.04.2023, 9:59

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По их вере и будет у них «рай».

Прошел один год и пятьдесят дней войны. Фронт за сутки почти не изменился. Есть небольшое продвижение россиян в районе Белогоровки. Но в целом - ничего серьезного. В Бахмуте, Авдеевке и Марьинке ВСУ все чаще контратакуют.

Много сообщений о взрывах в тылу у россиян. В Мелитополе, Токмаке, Волновахе. Это явный признак готовящегося украинского наступления: ВСУ уничтожают российские склады с боеприпасами. Это, кстати, четко показывает и направление удара. Без всяких утечек из Пентагона.

Сегодня, пока я пишу этот пост, православные христиане уже говорят друг другу: «Христос воскрес!» И отвечают: «Воистину воскрес!», потом обнимаются и троекратно целуются.

Трудно себе представить, что в этот самый момент люди, которые считают себя православными христианами нападают на других православных христиан, убивают их и при этом дико возмущаются, что те, похоже, совсем не собираются покорно идти на смерть и даже оказывают сопротивление… А в Писании сказано - не убий…

Но ситуация становится еще абсурднее, когда напавшие православные христиане сообщают вдруг, что они вовсе ни на кого не нападали, а, напротив, это на них напали, поэтому они просто так необычно защищаются, что оказались на чужой территории… А в Писании сказано - не лжесвидетельствуй…

Но и этого мало! Они говорят: уж коль мы оказались на этой территории, то теперь она наша и мы ее будет защищать. Мы так решили и приняли по этому поводу свой закон и поэтому нечего тут рассуждать! Было ваше - стало - наше. Мало ли что мы раньше подписывали? А теперь мы передумали. И кончен разговор. А в Писании сказано - не укради…

А еще эти православные христиане придумали себе истукана - Путина. И слепо ему поклоняются, выполняют все его желания и сажают в тюрьму всех, кто не верит ему и не хочет подчиняться его власти. А в Писании сказано - не сотвори себе кумира…

А напав на соседей, эти православные христиане насилуют их жен, сестер и детей, совершают акты мужеложества, а их жены поощряют эту разнузнанность. И даже советуют им трахнуть побольше вражеских девочек. А в Писании сказано - не прелюбодействуй…

И даже сегодня, в Великую Субботу, вместо того, чтобы молиться исповедоваться и причащаться, эти православные христиане снова обстреливают жилые дома, убивают людей и уничтожают плоды труда целых поколений. А в Писании сказано - соблюдай субботу…

Их родители, их бабушки и дедушки, пройдя через страшную войну, завещали им никогда не начинать никаких войн. Говорили им, что самое главное - это мир. И ни в коем случае нельзя его нарушать. Но эти православные христиане наплевали на своих родителей и развязали бессмысленную и кровавую войну со своими братьями по вере. А в Писании сказано - почитай родителей…

И каждый раз, по любому, самому пустяшному поводу, эти прапвославные христиане не преминут вспомнить Иисуса Христа, и их бессовестные попы все их преступления оправдывают Его именем и уверяют этих страшных грешников в том, что они вовсе не грешники, а праведники и что они несут свет истинного христианства. И именем Бога освящают оружие, и солдат, и убийство. И трупы этих диких варваров погребают постоянно произнося имя Иисуса из Назарета, который своей смертью искупил грехи вовсе не для того, чтобы они натворили новые, еще более страшные, прикрываясь его именем. А в Писании сказано - не упоминай имя Господа всуе…

И как Каин Авеля, убивая своего соседа эти православные христиане пишут своих женам как хорошо и крепко живут убитые ими люди. Как много у них микроволновок и стиральных машин. Какие крепкие у них каменные дома с теплыми туалетами и что их душит зависть, когда они сравнивают свои трущобы и бараки с теми милыми хатками, которые они видят здесь, в Украине. А в Писании сказано - не возжелай никакого добра своего ближнего…

И наконец, приписав своему государству способность устанавливать моральные нормы и отпускать грехи они стали поклоняться ему как богу и верить в его сверхъестественную силу и в его право отнимать жизни. А в писании сказано, что Бог - один и Он на Небесах…

И нарушив все до единой Заповеди, они ничуть не смущаются и поздравляют друг друга со светлым Христовым Воскресеньем, обнимаются и троекратно целуются. Едят крашеные яйца, и пасху с куличом. И думают, что тем самым исполняют тот обряд, который и должен теперь совершить правоверный православный христианин. И никаких других обязанностей у него перед Иисусом Христом нет.

И эти варвары и язычники уснут сегодня свято веря в то, что они и есть самые что ни на есть правильные христиане. А в Украине и вообще - на Западе живут неправильно и верят - неправильно, и поэтому они будут гореть в аду, а они, русские православные христиане - попадут в рай. Так им сказал Путин. Впрочем, они это и без него совершенно ясно понимают и ни секунды в этом не сомневаются.

И даже когда они будут умирать, они будут совершенно покойны на свой счет. Уж что-что, а насчет правильности своей веры у них не будет никаких сомнений.

Но каждому воздастся по его вере. По их вере у них и будет их рай. Полный водки теплый сортир, набитый б…ми. И у каждой под мышкой - микроволновка и пылесос. Это их образ счастья. Это предел их фантазии. Это их рай. Туда они и попадут. Русская Вальгалла… Там вечно пируют павшие воины ЧВК «Вагнер»…

Вот такая у меня будет вам проповедь на православную Пасху. Хоть я и евангелист-лютеранин и наше Воскресенье Христово было на прошлой неделе.

И скажите: разве из всего этого не следует, что наше дело правое? Конечно следует! А значит враг будет разбит и победа будет за нами.

Слава Украине!

Альфред Кох, t.me

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