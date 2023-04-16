В «доме балерин» в центре Минска на продажу выставили настоящую коммуналку 16.04.2023, 10:12

За нее просят немалую сумму.

Напротив Большого театра оперы и балета есть пятиэтажка, которую называют «домом балерин». Журналисты Realt.by заметили, что на днях там выставили на продажу пятикомнатную квартиру, которая раньше была настоящей коммуналкой. Впрочем, судя по фото, в ней и сейчас живут разные люди. Смотрим?

Этот кирпичный дом на улице Алоизы Пашкевич, 5 напротив Большого театра оперы и балета появился в Минске в 1935 году. Во время войны здание пострадало, но затем было восстановлено в стиле советского неоклассицизма.

После реконструкции квартиры здесь распределили среди работников театра, не имевших жилья в столице. В итоге, из-за того, что в разное время тут жили театральные знаменитости, четырехэтажку стали называть «Домом балерин». Но были тут и настоящие советские коммуналки.

Одну из таких бывших коммуналок на днях выставили на продажу. Понять это можно уже по планировке: длинный коридор, комнаты с отдельными входами и два туалета.

Судя по фото, в квартире и сегодня живут разные люди: в каждой комнате абсолютно разный ремонт и замки на дверях. А в кухне — две плиты.

Площадь квартиры — почти 110 метров. Кухня — 11,5 метра. Потолки — 3 метра. Балкона нет.

За квартиру просят 185 тысяч долларов (1684 доллара за метр).

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