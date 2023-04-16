Британская разведка: На фронт вернулся ключевой генерал РФ 16.04.2023, 10:15

1,568

В начале текущего года его уволили из-за личных разногласий с Герасимовым.

На фронт вновь вернулся один из ключевых российских генералов, командующий Воздушно-десантными войсками Михаил Теплинский. Его с этой должности уволил начальник Генштаба России Валерий Герасимов.

Как отмечается в отчете Министерства обороны Великобритании, Теплинский якобы будет играть главную роль в командовании оккупантами на фронте.

«Командующий Российского корпуса воздушно - десантных войск (ВДВ) Теплинский с большой вероятностью вернулся на главную роль в Украине», - передает британская разведка.

Отмечается, что генерал Теплинский, предположительно, является одним из немногих российских топ-офицеров, которого уважают рядовые военнослужащие. Недавние новости об увольнении генерала свидетельствуют о сильной напряженности между группировками в российском Генеральном штабе относительно военного подхода России в Украине.

Теплинский командовал «относительно успешным» отводом российских войск с западного берега Днепра в ноябре 2022 года. За это его даже хвалили в России.

Британская разведка предполагает, что освобождение Теплинского было связано со спорами по поводу использования российских десантников. Их использовали для удержания наземных целей, однако это традиционная задача пехоты.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».