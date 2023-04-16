Новый китайский вассал спешит выслужиться перед хозяином 2 Телеграм-канал Сynic

16.04.2023, 10:25

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Пекин ответил неаккуратно.

«Слитые» одним из членов спецведомств США данные ради «бряцания авторитетом среди геймеров из Дискорда» ничего нового не продемонстрировали. По большому счету, каждый из опубликованных материалов так или иначе проникал в прессу через американские газеты. Некоторые фрагменты, которые не сливались через прессу, были на этом канале в той форме, которая позволяет одновременно и сохранять туман войны, и вскрывать важные процессы.

Слитые данные не влияют на «украинское контрнаступление» и, по большому счету, не могут на него влиять, поскольку Киев не представлял весь массив информации США, а предоставляемая стратегическая информация шла по другой линии связи, которую «слить» молодому «правому балбесу, любящему расистские шуточки» не представляется возможным по причине сверхограниченного доступа.

В документах фигурировал факт того, что война не закончится в 2023 - тезис, который я несколько раз с разной степенью осторожности вписывал в свои материалы.

Вернемся к контрнаступлению: погодные условия, обстановка на фронте и еще 1 фактор, о котором говорить пока не стоит, вынудили Украину поставить контрнаступление на паузу.

При этом то, как эту новость озвучивали некоторые эксперты, пытаясь сгладить (слишком приторно) углы, - это некорректная постановка вопроса. Контрнаступление ВСУ не «вынужденно остановлено», а «стратегически приостановлено». Если не сообщать деталей, то ситуация выглядит так: при достаточно непродолжительной паузе есть возможность сыграть на 2 смежных векторах атаки на предварительном уровне так, чтобы во время контрнаступления углубиться существенно больше, чем рассчитывалось на первичном этапе проработки плана.

При этом ошибкой будет называть причиной «серьезную нехватку вооружения». И, будем честны, все «российские партнеры» очень хорошо поняли перспективы украинского контрнаступления, поэтому затаились в ожидании, пригнув головы, размахивая белым флагом с надписью «переговоры».

Переговорную линию начал гнуть новый «китайский вассал» - Лукашенко, который решил служить хозяину своего бывшего хозяина. А Пекин достаточно неаккуратно сообщил о том, что «ждет подходящей обстановки для разговора с Киевом».

Под общую критику турне Макрона вот эту фразу коллеги интерпретировали по-разному, при этом конструируя совсем фантастические модели дипломатических отношений.

А «суть» данной фразы можно обнаружить, прочитав наши предыдущие материалы по Китаю, где я сообщал, что «Китаю необходима определенность на фронте», чтобы перейти с позиции «двух стульев» на куда более определенную позицию.

И эту самую определенность будет давать украинское контрнаступление - а, точнее, его результаты, поэтому поездка Макрона до начала действий ВСУ и до определенности в перспективах этих действий были обречены на получившуюся смесь «Еще не время» и «Мы и вас поддерживаем, и про соседей не забываем».

В России же в ключевых силовых службах позиция сомнения в победе меняется на надежду повторения сценария Первой Мировой в части «окопной войны».

То, что хочет Кремль, - это вынужденное «долгое военное сопротивление», когда придется «стирать военные потенциалы обеих стран», пока в одной из них ресурсы для сопротивления не кончатся.

Закон об электронных повестках, навесившей «железный занавес» на российскую границу, - это попытка сыграть «мясом против пушек». Из этого следует, что Москва не рассчитывает в медленной окопной войне противостоять западному вооружению своими горе-чудо-пушками, а рассчитывает на то, что «в России люди кончатся медленнее, чем в Украине».

Мало того, что подобная логика - это и есть военная капитуляция, отсроченная по времени; это, в сущности, признание военного разгрома и тактической и стратегической немощности РФ в контексте «закрытия ядерного кейса» китайскими партнерами.

В условиях, когда военные поставки Украине становятся все более комплексными, современными и масштабами, а «российское вооружение» возвращается к ленд-лизу Второй Мировой, ни о какой «страшной мобилизации РФ» больше говорить не придется.

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