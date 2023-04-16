Песков разболтал страшную тайну Путина 4 Телеграм-канал «Малюта Скуратов»

16.04.2023, 10:44

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Занятные теории о двойниках так и мейнстримом станут.

Самолет с Благодатным огнем из Иерусалима приземлился в Сочи на дозаправку, далее вылетит в Москву, сообщило вчера РИА «Новости».

Самолет с Благодатным огнем не в силах долететь от Иерусалима до Москвы без дозаправки? А у других как-то получается.

При этом Путин сегодня будет на службе в ХXС, а Песков даже не сделал из этого страшную военную тайну, а всем обо всем разболтал еще накануне.

Ох уж эти дозаправки с Благодатным огнем на борту вблизи Бочарова Ручья… Занятные теории о путинских двойниках так и мейнстримом станут.

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