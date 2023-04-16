Песков разболтал страшную тайну Путина

Песков разболтал страшную тайну Путина4
- Телеграм-канал «Малюта Скуратов»
- 16.04.2023, 10:44
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Занятные теории о двойниках так и мейнстримом станут.
Самолет с Благодатным огнем из Иерусалима приземлился в Сочи на дозаправку, далее вылетит в Москву, сообщило вчера РИА «Новости».
Самолет с Благодатным огнем не в силах долететь от Иерусалима до Москвы без дозаправки? А у других как-то получается.
При этом Путин сегодня будет на службе в ХXС, а Песков даже не сделал из этого страшную военную тайну, а всем обо всем разболтал еще накануне.
Ох уж эти дозаправки с Благодатным огнем на борту вблизи Бочарова Ручья… Занятные теории о путинских двойниках так и мейнстримом станут.
Телеграм-канал «Малюта Скуратов»