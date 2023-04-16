«Решила сэкономить и купить дорогой крем известной марки не в магазине» 16.04.2023, 10:52

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Как белорусам вернуть деньги за товар, приобретенный «с рук» в интернете?

Делая покупки по объявлениям в интернете, покупатель берет на себя высокие риски. Ведь товар, приобретенный с рук, без чека и гарантии, может оказаться неисправным, не в таком состоянии, как на фото, со скрытыми дефектами. Особенно это рискованно, если продавец в другом городе: вы не можете лично осмотреть вещь до покупки и просите отправить товар почтой. Может ли в таком случае покупатель, получив некачественный товар, вернуть свои деньги? Разбираемся, в каких случаях это возможно, пишет Myfin.by.

Как регулируются отношения покупателя и продавца

На отношения, возникшие при реализации товаров между двумя физическими лицами, распространяются нормы Гражданского кодекса. Продавец обязан передать покупателю товар, качество которого соответствует договору купли-продажи. При отсутствии в договоре купли-продажи условий о качестве товара продавец обязан передать покупателю товар, пригодный для целей, для которых товар такого рода обычно используется.

А вот законодательство о защите прав потребителей сделки по покупке товара у другого гражданина, в том числе на онлайн-барахолках, не регулирует. Покупатель в этом случае не может рассчитывать на защиту своих прав в соответствии с нормами Закона «О защите прав потребителей», а также на возможность обращения в общественное объединение по защите прав потребителей и т.п.

Если вы приобрели вещь у физического лица как у индивидуального предпринимателя, нормы законодательства о защите прав потребителей действуют.

В случае проблем с купленным товаром, если вы не найдете взаимовыгодного решения непосредственно с продавцом, то защитить свои права, возвратить товар и получить обратно свои деньги вы можете только самостоятельно через суд с подачей соответствующего искового заявления.

Продавцы чаще всего все же не хотят связываться с милицией и судами, а возможно, в перспективе, и с налоговыми органами.

Наша читательница Екатерина рассказала: «Я решила сэкономить и купить дорогой крем известной марки не в магазине, а по объявлению в интернете, в котором предлагалась более низкая цена. Мне прислали его по почте. К подлинности товара у меня возникли вопросы. Продавец даже не спорила, сразу сказала, что вернет деньги за товар и оплатит мои почтовые расходы по возврату крема».

Но не всегда продавец так легко решает вопрос.

Рассказала наша читательница Татьяна: «Выбрала на онлайн-барахолке б/у планшет для ребенка. Общалась с продавцом в личной переписке на сайте. Он заверил меня, что планшет полностью в исправном состоянии и никаких проблем с ним нет. При личной встрече продавец передал мне планшет. В первый день гаджет работал без проблем. Но вечером при попытке зарядить его стало понятно, что планшет не заряжается: уровень заряда батареи не изменился даже через несколько часов. Я обратилась к продавцу за возвратом денег. Но договориться с ним мне не удалось: после нашего первого разговора на эту тему трубку он не брал, на SMS и в мессенджерах не отвечал. В итоге я написала заявление в милицию».

И еще одна история.

Рассказала наша читательница Евгения: «Я выбрала по объявлению в Интернете б/у кожаную куртку. На фото меня все устроило, по телефону продавец ответила на мои дополнительные вопросы. Куртку я попросила выслать мне наложенным платежом. Оплатив покупку, уже дома я увидела, что на воротнике и рукавах есть существенные потертости, которые на фото были совершенно не видны (фото сделаны с выгодного ракурса, чтобы недостатков не было видно), а продавец умолчала об их наличии. На просьбу вернуть деньги продавец грубо ответила, что все нюансы были видны на фото и я видела, что покупала за такие небольшие деньги (50 руб.). В милицию я обращаться не стала: сумма небольшая, не хотелось возни. Да и продавец удалила объявление, а скриншот фото и описания куртки я не сделала. Больше вещей без личного осмотра я не покупаю».

А вот недавний громкий случай закончился для продавца не так легко. Об этой истории рассказала в феврале 2023 года минская милиция: в одном из секонд-хендов 16-летний школьник купил мужское худи за 40 руб. и пришил на него лейбл другой торговой марки. Затем он разместил в одной из соцсетей объявление о продаже худи за 280 руб. Вещь по объявлению купил также несовершеннолетний. Получив посылку, покупатель обнаружил обман и обратился в милицию. В отношении продавца возбуждено уголовное дело за мошенничество.

Уже известны случаи, когда продавцов неисправных б/у товаров привлекали к ответственности. Например, 20-летний парень и его приятельница, которые приобретали неисправные смартфоны, а реализовывали их под видом работающих, получили соответственно 2 и 1,5 года ограничения свободы.

Важное правило: проверить, а потом платить

Перед покупкой советуем:

Через переписку на сайте или в мессенджере подробно спросить у продавца о состоянии товара (ремонтировался ли, полностью ли исправен, наличие нюансов и недостатков). Если что-то пойдет не так, переписка станет доказательством условий сделки.

Досконально осмотреть товар при покупке, проверить – и только затем платить. Такой способ покупки самый безопасный. Лучше всего покупать товар при личной встрече и оплачивать лишь после того, как вы все проверили.

Рассказала наша читательница Елена: «Мне срочно понадобился ноутбук, так как я разлила горячий чай на свой, а работа моя связана с компьютером. Денег на новый не хватало. Выбрала на онлайн-барахолке недорогой б/у вариант – 5-летний HP c хорошими характеристиками. Внимательно изучила фото, долго уточняла у продавца все нюансы в переписке, посмотрела рейтинг продавца и прочла отзывы о нем. И так как тогда жила в Могилеве, а продавец из Минска, попросила отправить почтой, хотя и очень переживала. Мне повезло – все было в полном порядке и я уже 2 года пользуюсь ноутбуком без всяких нареканий».

И еще одна история.

Рассказал наш читатель Василий: «Хотел купить зарядное устройство к ноутбуку. Быстро нашел несколько на онлайн-площадке с объявлениями. Самое недорогое из них по фото показалось отличным вариантом. Продавец в переписке заверила, что зарядное в полном порядке. На сайте значилось, что продавец из Минска. Но она отказалась от личной встречи и ответила, что только высылает почтой, и не дала номер телефона. Я готов был подъехать в любое место в городе, но она не соглашалась. Когда я решил не покупать у нее, все же передумала. Номер телефона так и не дала. Вещь упаковала максимально неудобно для быстрого осмотра. Но я упорный, тем более поведение уже настораживало. И не зря: в зарядном был полностью оторван штекер. Фото же в объявлении сделано так, что этого не было видно. Жаль потраченного времени, но рад, что не согласился на пересылку по почте».

Что стоит сделать покупателю для своей защиты

Если у вас есть сомнения в возможном качестве товара либо вы волнуетесь, что вам пришлют не тот товар, рекомендуем сохранять:

скриншот объявления с описанием товара (часто продавец, реализовав товар, удаляет объявление);

скриншот вашей переписки с продавцом, если вы уточняли в ней нюансы состояния товара и условий сделки;

документ на получение товара на почте, если он пересылался, а не вы сами забирали его у продавца;

видео распаковки и проверки работоспособности полученного товара.

Все это очень пригодится в случае обращения в суд. Вам нужно будет доказать правомерность своих претензий к продавцу и то, что сделка как таковая заключена именно с гражданином, к которому вы предъявляете такие претензии.

Что делать, если купленная вещь не соответствует описанию

Если купленная б/у вещь оказалась неисправной либо не соответствующей заявленным продавцом характеристикам, нужно:

Сообщить об этом продавцу и потребовать возврата денег за некачественный товар. Сделать это важно в письменной форме – например, через переписку на сайте или в мессенджере.

«Решила сэкономить и купить дорогой крем известной марки не в магазине»

Как белорусам вернуть деньги за товар, приобретенный «с рук» в интернете?

Делая покупки по объявлениям в интернете, покупатель берет на себя высокие риски. Ведь товар, приобретенный с рук, без чека и гарантии, может оказаться неисправным, не в таком состоянии, как на фото, со скрытыми дефектами. Особенно это рискованно, если продавец в другом городе: вы не можете лично осмотреть вещь до покупки и просите отправить товар почтой. Может ли в таком случае покупатель, получив некачественный товар, вернуть свои деньги? Разбираемся, в каких случаях это возможно, пишет (Myfin.by https://myfin.by/stati/view/mozno-li-vernut-dengi-za-tovar-kuplennyj-cerez-obavlenie-v-internete-spojler-sansy-est).

Как регулируются отношения покупателя и продавца

На отношения, возникшие при реализации товаров между двумя физическими лицами, распространяются нормы Гражданского кодекса. Продавец обязан передать покупателю товар, качество которого соответствует договору купли-продажи. При отсутствии в договоре купли-продажи условий о качестве товара продавец обязан передать покупателю товар, пригодный для целей, для которых товар такого рода обычно используется.

А вот законодательство о защите прав потребителей сделки по покупке товара у другого гражданина, в том числе на онлайн-барахолках, не регулирует. Покупатель в этом случае не может рассчитывать на защиту своих прав в соответствии с нормами Закона «О защите прав потребителей», а также на возможность обращения в общественное объединение по защите прав потребителей и т.п.

Если вы приобрели вещь у физического лица как у индивидуального предпринимателя, нормы законодательства о защите прав потребителей действуют.

В случае проблем с купленным товаром, если вы не найдете взаимовыгодного решения непосредственно с продавцом, то защитить свои права, возвратить товар и получить обратно свои деньги вы можете только самостоятельно через суд с подачей соответствующего искового заявления.

Продавцы чаще всего все же не хотят связываться с милицией и судами, а возможно, в перспективе, и с налоговыми органами.

Наша читательница Екатерина рассказала: «Я решила сэкономить и купить дорогой крем известной марки не в магазине, а по объявлению в интернете, в котором предлагалась более низкая цена. Мне прислали его по почте. К подлинности товара у меня возникли вопросы. Продавец даже не спорила, сразу сказала, что вернет деньги за товар и оплатит мои почтовые расходы по возврату крема».

Но не всегда продавец так легко решает вопрос.

Рассказала наша читательница Татьяна: «Выбрала на онлайн-барахолке б/у планшет для ребенка. Общалась с продавцом в личной переписке на сайте. Он заверил меня, что планшет полностью в исправном состоянии и никаких проблем с ним нет. При личной встрече продавец передал мне планшет. В первый день гаджет работал без проблем. Но вечером при попытке зарядить его стало понятно, что планшет не заряжается: уровень заряда батареи не изменился даже через несколько часов. Я обратилась к продавцу за возвратом денег. Но договориться с ним мне не удалось: после нашего первого разговора на эту тему трубку он не брал, на SMS и в мессенджерах не отвечал. В итоге я написала заявление в милицию».

И еще одна история.

Рассказала наша читательница Евгения: «Я выбрала по объявлению в Интернете б/у кожаную куртку. На фото меня все устроило, по телефону продавец ответила на мои дополнительные вопросы. Куртку я попросила выслать мне наложенным платежом. Оплатив покупку, уже дома я увидела, что на воротнике и рукавах есть существенные потертости, которые на фото были совершенно не видны (фото сделаны с выгодного ракурса, чтобы недостатков не было видно), а продавец умолчала об их наличии. На просьбу вернуть деньги продавец грубо ответила, что все нюансы были видны на фото и я видела, что покупала за такие небольшие деньги (50 руб.). В милицию я обращаться не стала: сумма небольшая, не хотелось возни. Да и продавец удалила объявление, а скриншот фото и описания куртки я не сделала. Больше вещей без личного осмотра я не покупаю».

А вот недавний громкий случай закончился для продавца не так легко. Об этой истории рассказала в феврале 2023 года минская милиция: в одном из секонд-хендов 16-летний школьник купил мужское худи за 40 руб. и пришил на него лейбл другой торговой марки. Затем он разместил в одной из соцсетей объявление о продаже худи за 280 руб. Вещь по объявлению купил также несовершеннолетний. Получив посылку, покупатель обнаружил обман и обратился в милицию. В отношении продавца возбуждено уголовное дело за мошенничество.

Уже известны случаи, когда продавцов неисправных б/у товаров привлекали к ответственности. Например, 20-летний парень и его приятельница, которые приобретали неисправные смартфоны, а реализовывали их под видом работающих, получили соответственно 2 и 1,5 года ограничения свободы.

Важное правило: проверить, а потом платить

Перед покупкой советуем:

Через переписку на сайте или в мессенджере подробно спросить у продавца о состоянии товара (ремонтировался ли, полностью ли исправен, наличие нюансов и недостатков). Если что-то пойдет не так, переписка станет доказательством условий сделки.

Досконально осмотреть товар при покупке, проверить – и только затем платить. Такой способ покупки самый безопасный. Лучше всего покупать товар при личной встрече и оплачивать лишь после того, как вы все проверили.

Рассказала наша читательница Елена: «Мне срочно понадобился ноутбук, так как я разлила горячий чай на свой, а работа моя связана с компьютером. Денег на новый не хватало. Выбрала на онлайн-барахолке недорогой б/у вариант – 5-летний HP c хорошими характеристиками. Внимательно изучила фото, долго уточняла у продавца все нюансы в переписке, посмотрела рейтинг продавца и прочла отзывы о нем. И так как тогда жила в Могилеве, а продавец из Минска, попросила отправить почтой, хотя и очень переживала. Мне повезло – все было в полном порядке и я уже 2 года пользуюсь ноутбуком без всяких нареканий».

И еще одна история.

Рассказал наш читатель Василий: «Хотел купить зарядное устройство к ноутбуку. Быстро нашел несколько на онлайн-площадке с объявлениями. Самое недорогое из них по фото показалось отличным вариантом. Продавец в переписке заверила, что зарядное в полном порядке. На сайте значилось, что продавец из Минска. Но она отказалась от личной встречи и ответила, что только высылает почтой, и не дала номер телефона. Я готов был подъехать в любое место в городе, но она не соглашалась. Когда я решил не покупать у нее, все же передумала. Номер телефона так и не дала. Вещь упаковала максимально неудобно для быстрого осмотра. Но я упорный, тем более поведение уже настораживало. И не зря: в зарядном был полностью оторван штекер. Фото же в объявлении сделано так, что этого не было видно. Жаль потраченного времени, но рад, что не согласился на пересылку по почте».

Что стоит сделать покупателю для своей защиты

Если у вас есть сомнения в возможном качестве товара либо вы волнуетесь, что вам пришлют не тот товар, рекомендуем сохранять:

скриншот объявления с описанием товара (часто продавец, реализовав товар, удаляет объявление);

скриншот вашей переписки с продавцом, если вы уточняли в ней нюансы состояния товара и условий сделки;

документ на получение товара на почте, если он пересылался, а не вы сами забирали его у продавца;

видео распаковки и проверки работоспособности полученного товара.

Все это очень пригодится в случае обращения в суд. Вам нужно будет доказать правомерность своих претензий к продавцу и то, что сделка как таковая заключена именно с гражданином, к которому вы предъявляете такие претензии.

Что делать, если купленная вещь не соответствует описанию

Если купленная б/у вещь оказалась неисправной либо не соответствующей заявленным продавцом характеристикам, нужно:

Сообщить об этом продавцу и потребовать возврата денег за некачественный товар. Сделать это важно в письменной форме – например, через переписку на сайте или в мессенджере.