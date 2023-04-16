Из-за высоких потерь в России перестали обучать офицеров 1 16.04.2023, 10:58

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Шойгу подписал приказ об отмене занятий в военных академиях.

Из-за высоких потерь на фронте российское командование вынуждено отложить начало учебного процесса в военных академиях. Об этом сообщает Генштаб ВСУ в сводке за 16 апреля.

Так, по данным украинских военных, министр обороны РФ Сергей Шойгу своим приказом перенес начало учебного процесса для офицеров в некоторых высших военных учебных заведениях с 1 сентября на 1 декабря.

Также украинская разведка фиксирует уменьшение численности личного состава в российских подразделениях, которые закончили подготовку на полигонах.

«Что предположительно связано с постоянной отправкой в районы ведения боевых действий малочисленных групп для пополнения потерь боевых подразделений», – отмечают в Генштабе.

Так называемая «Группа Вагнера», которая понесла колоссальные потери в битве за Бахмут, тоже пытается срочно восполнять эти утраты. С этой целью пригожинские структуры начали открыто вербовать наемников через публичные призывы.

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