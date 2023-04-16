Как избежать переедания за праздничным столом на Пасху 1 16.04.2023, 11:02

Рекомендации диетолога для хозяев и гостей.

16 апреля христиане восточного обряда отмечают Пасху. На праздник хозяйки традиционно готовят пасхальные вкусности для гостей, которые собираются за столом.

Президент Ассоциации диетологов Украины, консультант по общественному здоровью Минздрава Украины Олег Швец рассказал, как избежать переедания и встретить Пасху без ущерба здоровью.

Рекомендации по Пасхальному меню

Если вы планируете встречать гостей, необходимо:

Составить меню из блюд, которые вы собираетесь готовить для ваших родных и близких с разумным балансом между удовольствием и пользой.

Помнить о здоровой пище: желательно, чтобы она составляла 70% блюд вашего праздничного меню, тогда как колбасы, крученики, паски – не более 30% (возможно, до 50%, но не больше).

Приготовить разные овощные закуски (нарезанные брусками овощи с хумусом или сальсой – отличный вариант).

Избегать бутербродов с маслом, сыров и колбас, жареных во фритюре.

Не заставлять гостей «съесть еще» или «попробовать это». Следует помнить, что количество пищи и алкоголя, которое ваши гости могут с комфортом и безопасно употреблять, может отличаться от ваших представлений о нормах.

Запланировать некоторые активности для гостей вне праздничного стола. Интересные физические и интеллектуальные развлечения, игры, которые помогут сделать праздник веселее и здоровее.

Рекомендации для гостей

Если на Пасху собираетесь в гости, необходимо:

Не пропускайте завтрак или обед перед праздничной трапезой. Голод увеличивает шансы на переедание, потребление большего количества нездоровой пищи и плохого самочувствия на следующий день.

Лучше есть небольшими порциями. Если вам что-то особенно понравилось, то можно взять небольшую добавку, если все еще голодны.

Вежливо отказываться, если вам предлагают избыточное количество пищи и напитков.

Делать паузы за праздничным столом. Не нужно есть быстро. Можно выделить несколько минут, чтобы насладиться чувством пребывания за столом с людьми, которых вы любите.

Помните о разнице между здоровыми и нездоровыми блюдами и об умеренности в питании. Следует пытаться заполнить тарелку растительной пищей, а соленое, жареное, жирное и сладкое – ограничить.

Умеренно употреблять алкогольные напитки или выбирать безалкогольные. В противном случае, следует ограничить употребление алкоголя одной-двумя порциями для женщин и не более трех – для мужчин. Под порцией алкоголя подразумевают 30 мл крепких напитков, 100 мл вина и 300 мл пива.

Не верить в «волшебные пилюли», которые избавят от последствий отсутствия меры в употреблении пищи и напитков. Таких средств нет.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».