Синоптики рассказали, когда потеплеет в Беларуси 16.04.2023, 11:15

Прогноз погоды на неделю с 17 по 23 апреля.

В эфире телеканала ОНТ синоптик Дмитрий Рябов сказал, когда потеплеет в Беларуси на неделе с 17 по 23 апреля.

Прежде всего, Дмитрий Рябов успокоил белорусов: похолодание, пришедшее перед православной Пасхой, будет кратковременным. И теплый воздух с юга придет в Беларусь уже в первые дни будущей недели, а вслед за этим цифры на термометре станут приятнее, дождей будет поменьше, а прояснений небесная канцелярия даст куда больше. Словом, дело идет к весне!

Так, Рябов говорит, что в начале недели Беларусь ждет влияние области высокого атмосферного давления и малоактивных атмосферных фронтов. Что это значит? В понедельник по всей стране (а во вторник по ее западу) – как в песне белоруса Игоря Корнелюка: «Дожди, дожди… Но радует то, что будут они кратковременными.

- Ночью от +4 до +9 градусов, в середине дня в понедельник – от +8 до +14, во вторник от +7 до +14, - предупредил Рябов.

К среде ситуация с погодой будет формироваться под влиянием обширного Скандинавского антициклона. Именно по его периферии, говорит синоптик, и ждем более теплый воздух. Облачность – переменная, осадки – несущественные.

- Ночью в среду от +3 до +8 градусов, днем от +9 до +15, - сообщает Дмитрий Рябов.

Погода четверга также будет определяться областью высокого атмосферного давления и теплыми влажными воздушными массами. Погода уже будет облачная с прояснениями, что, впрочем, не исключает коротких дождей.

- Ночью от +4 до +9 градусов. Днем в четверг от +10 до +16, в пятницу на большей части страны – до +14, - сказал телесиноптик.

По традиции, Рябов дал прогноз на выходные 22 и 23 апреля. Атмосферные фронты с Центральной Европы принесут кратковременные дожди различной интенсивности

- Ночью от +5 до +10 градусов. Днем в субботу от +14 до +17, в воскресенье почти повсеместно – до +18, - сообщил Рябов.

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