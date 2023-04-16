«Где вы в Харькове, товарищ полковник, «нацистов» видели?» 3 16.04.2023, 11:27

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Рассказ офицера РФ, который отказался ехать на войну в Украину.

Сергей Иванов (имя изменено) — офицер Вооруженных сил России. Наполовину украинец, наполовину русский. Он отказался ехать на войну в Украину, и сейчас в отношении солдата проводится проверка по признакам преступления, предусмотренного 332 статьей УК РФ (Отказ от выполнения приказа), срок — от 2 до 3 лет. Сергей готов сесть в тюрьму. Свою историю он рассказал изданию ASTRA:

— Я родился в России, но вырос в Украине — до 15 лет жил в Луганской области. Мама — украинка, отец — русский.

В школе мы учили украинский и русский языки, было одинаковое количество часов. Между собой всегда общались на русском. Никаких притеснений русскоязычных не было, ничего такого я не встречал. Я там вырос и понимаю, что все те, кто это начал (войну) — далеки от понимания происходящего, и они уж точно в Украине не жили. В 15 лет я переехал с бабушкой в Россию, после школы поступил в военное училище. Затем служил, уволился и снова служил.

Январь, февраль и март 2022

Пред якобы учениями, которые с Беларусью были, меня перевели в другой батальон, и из-за этого я туда не поехал в январе 2022 года.

Но, в любом случае, я отказался бы.

Сослуживцы говорят: «Собирал всех командующий округом, попробовал бы ты отказаться, конечно». А я им отвечаю: «В любом случае, как сейчас говорят, ленточку я бы не пересек. Ни под какими предлогами».

24 февраля я был в шоке. До последнего не верил, что это возможно. Просто понял, что неадекваты у власти — люди, которые приняли такие решения.

В начале марта пришло уже боевое распоряжение на меня. Я сразу сказал: «Я не поеду». Вызвали к командующему армии, поехал на беседу в неформальной обстановке. Состоялся такой диалог.

— Ну что ты, ну, поехал бы?

— Я там вырос, я не поеду туда.

— Так и я там тоже вырос.

— Вы откуда, если не секрет?

— Я с Харькова.

— Тем более, где вы в Харькове, товарищ полковник, нацистов видели, ну реально?

Он после этой фразы на меня так внимательно-внимательно посмотрел. Не знаю, мне кажется, он все, конечно, понимает. То ли в силу того, что он полковник, делает вид, а может и реально не понимает.

Хотя… навряд ли, если он там вырос, он понимать должен, ну какие там нацисты? И все, тут же он перестал вести разговор, заявил: все с тобой понятно. Вызвал начальника отдела кадров и говорит — пиши мне отказ. Я написал отказ в письменном виде. Указал, что отказываюсь ехать по состоянию здоровья. Он тут же вызвал начальника медслужбы, вместе с ним поехали в госпиталь, у меня давление поднялось под 180. Положили меня на ВВК. Категорию «Б» присвоили — «ограниченно годен». После этого в штате армии была аттестационная комиссия.

Ожидание увольнения

Комиссия прошла, все документы отправили на увольнение. Это было в апреле. Ну и все, я каждую неделю отмечался в войсковой части и ждал увольнения в связи с нарушением условий контракта. Они все это время меня продолжали уговаривать. Я повторял: «Я точно в этом участвовать отказываюсь».

Так до июля дошло, дождался своей минимальной выслуги. Пошел спрашивать, почему меня не увольняете? Они проверять начали и говорят, что опять нужно новую комиссию проходить, те документы вернули обратно. Я вновь ходил каждый раз и напоминал, чтобы меня уволили и провели комиссию. В итоге комиссию провели в конце августа. Потом я сразу подал рапорт на увольнение, его подписали с учетом того, чтобы я отгулял весь свой отпуск.

Мобилизация

Во время отпуска случается мобилизация. В октябре вышел из отпуска и также ждал увольнения, через сутки появлялся в части. Начал болеть, так было до января. В январе вызвали и говорят: «Надо ехать на должность в военную комендатуру в …(оккупированный Россией город Украины). Типа хорошая должность, с дальнейшим переводом туда. Я говорю: «Нет, я отказываюсь ехать». Они вызвали сотрудника кадров с камерой и давай мне под камеру зачитывать официальный приказ для отбытия туда. Я выслушал и говорю: «Есть, так точно». Они такие: «Как так, ты же только что говорил, что не поедешь?» Я говорю: «Ну, вы же приказ не доводили мне? А выслушав приказ, согласно устава, военнослужащий отвечает «есть»».

Я это сделал, чтобы не упрощать им работу: чтобы как саботаж не расценивали. Ну и все, заявил им: «Иду готовиться к командировке, проблем нету, еду туда». А сам сразу пошел в госпиталь, у меня сильно схватило спину.

Потом уже, когда перестали снимать на камеру, мне командир части сказал: «Сколько ты нам можешь голову морочить, зарплату все это время ты же получаешь?» Я говорю: «Смотрите, я с марта сказал, что я не поеду. Я был согласен уволиться, без пенсии, без ничего вообще. Вы меня не уволили — это ваша халатность. Я здесь при чем, что вы не уволили меня вовремя?»

Я же не бегал, я сказал: я не поеду, потому что я там вырос, у меня там родственники, и вообще с оружием я туда не пойду.

Он такой: «Ну, мы документы отправили, это округ не уволил. Ты же поедешь не на передок, а в тыл. Мы же не обманываем». Я отвечаю: «Да вы не понимаете, я не боюсь на передок ехать или куда-то там, просто я не поеду в ту сторону ни в каком статусе военного. Все». Это без камеры сказал. Опять же, чтобы им не упрощать работу и не добавлять себе статей.

Поддерживают ли сослуживцы войну?

Сейчас из нашего подразделения таких людей вместе со мной всего четыре человека — кто отказался в Украину ехать. Мало кто отказывается ехать, я прямо даже удивлен, если честно. При этом некоторые отказались, побывав уже там. Один из таких кое-как из Украины выбрался и заявил: «Больше я туда не поеду, хоть судите, хоть что делайте со мной». Я ему в ответ: «И для этого надо было туда ехать, чтобы это понять?»

Погибших из сослуживцев много. Погиб мой товарищ хороший, офицер, трое детей. Еще один погиб — только-только у него ребенок родился. Когда что-то такое случается, конечно, по-человечески мне жалко. Но я понимаю: что они там делали? У всех есть выбор. По-человечески мне жалко, но у каждого был выбор. Я не думаю, что люди едут, потому что прям верят в эту пропаганду. Мне кажется, что солдаты просто привыкли — приказ есть приказ, плюс многие очень боятся тюрьмы.

Но мне не понятно, почему люди выбирают умереть или остаться инвалидом, чем сесть в тюрьму. Тем не менее пропаганда, получается, сыграла большую роль. Не думал, что это все так работает. Я телевизор не смотрю уже много лет, а оно, оказывается, так сработало. Среди дальних родственников в России у меня тоже есть активные «Z-патриоты». Мы с ними не общаемся. Слава богу, моя жена меня полностью поддерживает, иначе я не знаю, что было бы. Родители, понятно, тоже поддерживают. Мы с мамой и папой успели пожить и в Украине, и в России, поэтому мы понимаем разницу. Разница, мне кажется, все-таки в вольнодумии, в том, что там люди свободнее, чем здесь. Это вообще на всех уровнях видно.

Я готов сесть в тюрьму

Материалы проверки в отношении меня отдали в прокуратуру. Дело еще не возбуждено, но проверка проводится по признакам преступления, предусмотренного 332 статьей УК РФ (Отказ от выполнения приказа), там срок от 2 до 3 лет (по части 2.1 данной статьи УК РФ).

Я сразу уже настроился, раз я так решил, придется, наверное, сесть. В моем случае, как бы парадоксально ни звучало, надо получать реальный срок, чтобы уволиться из армии. Потому что если дадут условный срок, то, по закону, ты обязан дальше служить.

Поэтому планы у меня — получить срок, отсидеть, уволиться и уезжать отсюда. По-любому надо уезжать. У меня дети, им будущее надо делать. Да и себе тоже.

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