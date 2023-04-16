Валерий Карбалевич: Лукашенко некуда бежать с подводной лодки 4 16.04.2023, 11:36

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Диктатор мечется между двумя непересекающимися прямыми.

В своем внешнеполитическом позиционировании официальный Минск вроде бы окончательно определился, пишет в статье на сайте «Свободные новости плюс» политолог Валерий Карбалевич:

— Предстоящее размещение на территории Беларуси российского ядерного оружия еще теснее связывает режимы Лукашенко и Путина. Братья навек? Война с Западом до полной, окончательной и безоговорочной победы?

Внешне это выглядит именно так. Да и Россия не выпускает Беларусь из своих цепких объятий, усиливает контроль, прежде всего, военный над страной. На прошлой неделе Минск посетил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. На этой неделе приехал министр обороны России Сергей Шойгу. Российские силовики посещают Беларусь как свою подконтрольную территорию.

Шойгу в ходе переговоров с Лукашенко 10 апреля, говоря о дислокации в Беларуси российских военнослужащих, отметил, что рассматриваются вопросы «расширения рамок, которые Вы обсуждали вместе с Владимиром Владимировичем». Из чего можно сделать вывод, что речь идет о расширении российского военного присутствия на территории Беларуси. Вполне возможно, речь идет о создании здесь полноценной российской базы, дислокации военных подразделений РФ на постоянной основе. Также можно предположить, что технические аспекты и договорно-правовая сторона размещения в Беларуси ядерного оружия и обсуждались в ходе визита Сергея Шойгу.

А министр обороны Беларуси Виктор Хренин заявил, что страна готова разместить у себя не только тактическое, но и стратегическое ядерное оружие. Такое решение будет принято в том случае, если Запад «не уймется».

Все это сопровождается милитаристской лихорадкой внутри страны. В Брестской области военнообязанных призвали на военные сборы в авральном порядке, некоторых брали с работы, а то и с постели. В Борисовском районе проходят учения территориальной обороны, которые инспектирует сам министр обороны Виктор Хренин. Госсекретарь Совета безопасности Александр Вольфович предложил призывать студентов в армию. Процесс превращения страны в одну огромную казарму идет полным ходом.

Обращает на себя внимание синхронизация милитаристских мероприятий в Беларуси с Россией. В РФ фактически начался новый этап мобилизации, который сопровождается запретом на выезд из страны для граждан, получивших повестку.

Похоже, что белорусские власти действительно верят в возможное нападение НАТО или Украины и готовятся к войне. То есть они стали жертвами собственной пропаганды. Такое происходит в момент острых психологических кризисов, переживаемых правящей элитой.

В то же время это попытка преодолеть травму 2020 года. Ответом на взрыв народного недовольства стало не только стремление посадить в тюрьму всех активных протестующих. Власти понимают, что недовольство людей выходит далеко за рамки тех, кто протестовал на улице. И реакцией на это понимание было стремление к тотальной милитаризации общества, милитаризации сознания.

Однако создается впечатление, что для Лукашенко нынешняя ситуация, в которой оказался он и его режим, не совсем комфортна. Хоть он публично и уверяет, что Россия не может проиграть эту войну, но на самом деле у него нет веры в победу РФ над западными супостатами. Его тесный союз с Путиным обусловлен тем, что ему просто некуда бежать с подводной лодки.

Неуверенность Лукашенко проявляется, например, в том, что в ходе переговоров с Шойгу он поставил вопрос о гарантии безопасности Беларуси, которую должна дать Россия. Не совсем понятно, о чем идет речь. Ибо и в рамках ОДКБ и «союзного государства Беларуси и России» существуют взаимные обязательства сторон прийти на помощь в случае внешней агрессии против союзника.

Вопрос о гарантиях безопасности возник в контексте вопроса о размещении в Беларуси ядерного оружия. Получается, что это оружие не укрепляет безопасность страны, а создает дополнительную военную угрозу, страна становится заложником России, мишенью для ответного удара. И Лукашенко требует дополнительных гарантий защиты со стороны России. Что выглядит несколько странно.

Можно предположить, что Лукашенко хотел бы иметь запасной вариант спасения, какой-то «план Б». Отсюда его беспрерывная миротворческая риторика. Он все время повторяет, что война – это плохо, мы за мир, пусть Украина капитулирует и соглашается на переговоры. Это тоже какой-то сигнал Западу на случай российского поражения.

Одновременно Минск не устает искать контакты на западном направлении. 11-12 апреля министр иностранных дел Беларуси Сергей Алейник посетил Венгрию. Это первый после 2020 года визит главы белорусского внешнеполитического ведомства в страну ЕС. В Будапеште он выступил с призывом к миру в Украине: «Надо остановить гибель людей, незамедлительно объявить перемирие и начинать переговоры. Чем раньше – тем лучше. Беларусь, как и Венгрия, – на стороне мира… Все вопросы территориальной, восстановительной безопасности нужно и возможно решать за столом переговоров».

Таким образом, перед нами разворачиваются две политические линии официального Минска. С одной стороны, курс на все более тесное сотрудничество со страной-агрессором – Россией вплоть до размещения в стране российского ядерного оружия. С другой стороны, претензия на роль миротворца. Эти две линии противоречат друг другу, они идут параллельно, никак не пересекаются.

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