В ассортименте русского стукачизма есть все виды и сорта5
- Александр Невзоров
- 16.04.2023, 11:41
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В крайних случаях доносят «доброжелательно» и «стыдливо».
В ассортименте русского стукачизма есть все виды и сорта.
Что интересно, россияне стучат даже в тех случаях, когда объект доноса лично у них вызывает жалость и симпатию. В этих случаях они стучат доброжелательно и стыдливо. Но все равно - стучат «куда следует», ибо таковы в России глобальные правила поведения.
Юная безмозглица на видео, судя по всему трудится в спецгруппах, которые обходят районы, выявляя противников войны и диктатуры.
Никакого омерзения к самой себе девочка не испытывает. Сделав откровенную подлость -она кривляется и кокетничает.
Александр Невзоров, t.me