закрыть
16 апреля 2023, воскресенье, 12:28
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В ассортименте русского стукачизма есть все виды и сорта

5
  • Александр Невзоров
  • 16.04.2023, 11:41
  • 2,582
В ассортименте русского стукачизма есть все виды и сорта

В крайних случаях доносят «доброжелательно» и «стыдливо».

В ассортименте русского стукачизма есть все виды и сорта.

Что интересно, россияне стучат даже в тех случаях, когда объект доноса лично у них вызывает жалость и симпатию. В этих случаях они стучат доброжелательно и стыдливо. Но все равно - стучат «куда следует», ибо таковы в России глобальные правила поведения.

Юная безмозглица на видео, судя по всему трудится в спецгруппах, которые обходят районы, выявляя противников войны и диктатуры.

Никакого омерзения к самой себе девочка не испытывает. Сделав откровенную подлость -она кривляется и кокетничает.

Александр Невзоров, t.me

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

І адзін у полі воін
І адзін у полі воін Міхась Скобла
Между ними, девочками
Между ними, девочками Ирина Халип
Велодорожка ведет в окопы
Велодорожка ведет в окопы Леонид Невзлин
Нельзя верить патологическому лжецу Лукашенко
Нельзя верить патологическому лжецу Лукашенко Артем Черников