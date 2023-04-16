В ассортименте русского стукачизма есть все виды и сорта 5 Александр Невзоров

16.04.2023, 11:41

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В крайних случаях доносят «доброжелательно» и «стыдливо».

В ассортименте русского стукачизма есть все виды и сорта.

Что интересно, россияне стучат даже в тех случаях, когда объект доноса лично у них вызывает жалость и симпатию. В этих случаях они стучат доброжелательно и стыдливо. Но все равно - стучат «куда следует», ибо таковы в России глобальные правила поведения.

Юная безмозглица на видео, судя по всему трудится в спецгруппах, которые обходят районы, выявляя противников войны и диктатуры.

Никакого омерзения к самой себе девочка не испытывает. Сделав откровенную подлость -она кривляется и кокетничает.

Александр Невзоров, t.me

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