Политолог: Уже подготовлены ордеры на арест Шойгу и Герасимова 3 16.04.2023, 11:59

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Руководителей войны против Украины ждет «сюрприз».

Международный уголовный суд в Гааге, по слухам, уже подготовил ордера на арест министра обороны РФ Сергея Шойгу и начальника российского Генерального штаба Валерия Герасимова. Об этом основателю интернет-издания gordonua.com Дмитрию Гордону заявил российский политический аналитик, доктор исторических наук Валерий Соловей.

«Вот сейчас ходит слух, что одновременно подготовлены два ордера – против Шойгу и против Валерия Герасимова. Мы можем об их существовании только догадываться, но они не обнародованы», – поделился Соловей.

Аналитик, ссылаясь на мнение знакомых с вопросом людей, подчеркнул: то, что ордер готовится, вовсе не означает, что он обязательно будет выпущен и объявлен.

В качестве примера он рассказал о ситуации с ордером, который МУС выдал на арест президента страны-оккупанта РФ Владимира Путина. По словам аналитика, о том, что такой ордер готовится, было известно еще несколько месяцев назад.

Соловей, ссылаясь на собственные источники, утверждает, что российского лидера до последнего уговаривали прекратить агрессию против Украины, предлагая различные варианты. И только когда Путин «всех достал», ему публично выписали ордер, хотя, вероятно, этого могло бы и не случиться.

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