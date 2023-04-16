Пять интересных фактов о празднике Пасхи, которые знает не каждый 16.04.2023, 12:10

Что готовят к столу в разных странах и почему коммунисты нервничали в этот день?

16 апреля православные отмечают Пасху - большой христианский праздник. Издание «Апостроф» поделилось интересными фактами о празднике.

Когда начали отмечать Пасху

Христиане начали праздновать Пасху в первые века после смерти и воскресения Иисуса Христа, которое, как считается, произошло около 30 года нашей эры. Точное происхождение празднования Пасхи - дискуссионный вопрос, но оно сочетает в себе различные традиции и обычаи ранних христиан и еврев, а также элементы языческих весенних праздников.

Как Пасха связана с язычеством

По мере распространения христианства по Европе многие языческие праздники были заменены или преобразованы в христианские, и Пасха - не исключение. Сама традиция печь паски (обрядовый хлеб круглой формы и желтого цвета) ассоциируется с языческими верованиями славян, которые чтили Солнце.

Почему дата Пасхи меняется каждый год

Дата Пасхи меняется каждый год, потому что она основана на лунном календаре и времени весеннего равноденствия. Пасха отмечается в первое воскресенье после первого полнолуния, которое наступает вслед за весенним равноденствием. Лунный календарь, основанный на лунных циклах, немного короче солнечного. В результате дата весеннего равноденствия, знаменующая начало весны в Северном полушарии, может меняться из года в год. Для расчета даты Пасхи необходимо определить дату весеннего равноденствия, а затем вести отсчет до следующего полнолуния. Воскресенье, следующее за этим полнолунием, будет Пасхой.

Что готовят на Пасху в разных странах

В Украине на Пасху принято готовить паски, крашенки, колбасу, холодец и другие блюда. Но кулинарные традиции этого праздника различаются в разных странах. В США обычно запекают баранину или ветчину, варят яйца и пекут крестовые булочки. В Италии пасхальная трапеза часто включает блюда из макарон, сыр и овощи. Десерты могут включать сладкий хлеб или пирожные, такие как коломба (пирог в форме голубя) или пастьера (пирог с рикоттой и пшеницей). В Греции на Пасху готовят цацики, фаршированные виноградные листья и фаву (пюре из желтого колотого гороха). В Чехии хозяйки пекут баранчиков из теста и шоколада.

Когда празднование Пасхи хотели запретить

На протяжении всей истории были времена, когда политические или религиозные лидеры пытались подавить или воспрепятствовать празднованию Пасхи. Например, в первые годы христианства Римская империя преследовала христиан и пыталась искоренить их религиозные обряды, включая пасхальные. Также добиться этого пытались некоторые коммунистические правительства, включая СССР.

«Два самых страшных для партии праздника были, конечно, Рождество и Пасха. Тогда всех партийных работников и педагогов поднимали в идеологическое «ружье». Их выставляли на дежурство у храмов с заданием переписывать поименно всех, кто посещал службу. Попасть на крючок было очень опасно, потому что твою историю потом разбирали на комсомольском собрании, могли исключить из института, выгнать с работы. Быть христианином в советское время – это был своеобразный героизм», - рассказала Людмила Филипович, заведующая отделом философии и истории религии Института философии имени Г.С. Сковороды.

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