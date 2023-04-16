Пусть докажут, что не было выхода: Кадыров с презрением заявил о возвращении чеченцев из плена 16.04.2023, 12:18

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Глава Чечни бросает своих людей на произвол.

Глава Чечни Рамзан Кадыров объявил, что из украинского плена в Грозный вернулось 5 «кадыровцев», которые остались без боеприпасов. Однако встречаться с ними он отказался, поскольку считает, что «нет никаких причин оказаться в плену», передает УНИАН.

«Я считаю, что чеченский воин не должен иметь никаких причин оказаться в плену. Оправдания могут быть разные, но как бы то ни было, воин должен доказать, что у него не было другого выхода. И доказать это нужно, вернувшись на передовую», - заявил Кадыров в Telegram.

По мнению чеченского лидера, речь идет о «чести как отдельно взятого бойца, так и всего подразделения, всего полка, в котором бойцы служат». Он требует, чтобы возвращенные из плена «кадыровцы» доказали, что они «не избегали боя, не боялись встретиться с врагом и не искали возможности сложить оружие и спастись от пуль».

По его словам, показательный пример продемонстрировал возвращенный из плена «кадыровец» Киргиз Мусиханов. Он якобы попал в плен из-за ранения, но подлечился и вернулся «в гущу сражений».

«Конечно, плен - не преступление. Я все понимаю. И мы рады, что бойцы остались живы. За час до своего плена они связывались по рации и сообщали, что у них заканчиваются боеприпасы. Но каждый воин должен не просто беспорядочно стрелять, а обдумывать каждый выстрел, беречь каждый патрон. Осознаю, что в этом есть и моя вина, что они оказались недостаточно подготовленными к такой ситуации и не до конца понимали, что боец должен планировать свой боекомплект. Но теперь у ребят есть шанс доказать себе, товарищам, командиру и всей стране, что это был вынужденный шаг. Что присяга, долг и честь превыше всего», - заявил Кадыров.

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