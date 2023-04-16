«К своему гардеробу я отношусь трепетно» 16.04.2023, 12:28

Белорусы рассказали, где покупают одежду и сколько тратят на вещи.

Зима и сильные холода наконец-то окончательно ушли, оставив где-то позади пуховики, дубленки и прочие теплые вещи. Смена погоды заметно отразилась и на гардеробе минчан.

Журналисты onliner.by прогулялись по центру Минска и пообщались с прохожими об их весенних образах, ценах на одежду и желании экспериментировать с вещами.

Кирилл, временно безработный

— К своему гардеробу я отношусь трепетно и одежду стараюсь покупать, наверное, в совершенно разных местах: и в магазинах, и в секонд-хендах, какие-то вещи ко мне перешли от отца. Например, пиджаки, которым лет 30, и я их до сих пор ношу, — говорит парень. — Брюки и пальто, которые на мне, я купил в секонде. Что за бренды? Не знаю, даже не обращал внимания. Водолазка — самая простая, купил ее, скорее всего, в H&M. Кроссовки уже не помню, где брал, а вот эту сумку Zara я привез из Парижа. Обошлась мне примерно в 40 евро.

— Интересно, как можете охарактеризовать свой сегодняшний образ? Он заточен под что-то конкретно? — спрашиваю у Кирилла.

— Да нет, просто выйти и пройтись без особого повода по улицам городам.

Светлана, юрист

Если бы мы устроили своеобразный батл, то в номинации «Самый яркий образ» несомненно победила бы женщина в красном пальто и ботильонах, повстречавшаяся нам на пешеходке — на Комсомольской.

— Я люблю яркие цвета, — с улыбкой рассказывает Светлана. — Они улучшают настроение и, скажем так, всех заряжают энергией. Как видите, мне нравится красный, и сегодня я полностью в нем. На мне наше белорусское пальто — покупала в «Элеме». Обувь брала на «Ждановичах», а сумка — от Mattioli. Красный, наверное, присутствует более чем в 50 процентах моих вещей. Прежде я носила черный, но потом пришла к выводу, что я в нем чересчур взрослая, и захотелось яркости.

Игнат, музыкант

— Одежда для меня — это способ самовыражения. Как одеваюсь? Полупанк, полурок, полу что-то такое, — говорит молодой человек. — Вещи в подобном стиле начал носить примерно год назад, когда более жестко стал заниматься музыкой. А до этого одевался обычно — как все. Все, что на мне сегодня, полностью из секонд-хенда. Байку обменял, куртку — от бренда Next — уже сам дорабатывал, пришивая нашивки с названиями любимых групп. У меня тут и Rammstein, и «План Ломоносова», и «Порнофильмы»... Рисунки, кстати, тоже сам наносил.

Ботинки Dr.Martens через интернет у чувака одного купил. Выглядят они просто праздник. Были новыми и обошлись мне, наверное, в 170 рублей. Конкретно повезло.

— Ты вообще заморачиваешься по поводу одежды?

— Нет, я вообще стараюсь на нее не тратиться. Я за то, чтобы вещи можно было покупать на вторичке и давать им вторую жизнь. И чтобы стоили мало. Зачем тратить на одежду много, если можно одеваться дешево и выглядеть при этом неплохо?

Влад, индивидуальный предприниматель

Нашего очередного героя мы остановили буквально на переходе у светофора, пока горел красный. Он был в таких ярких и необычных космических кроссовках, что не заметить его было просто невозможно.

— Выбор одежды зависит от того, куда идем с друзьями, — рассказывает парень. — Если просто погулять по улице, то вообще выбираю спортивный стиль. Сегодня у меня достаточно легенький и комфортный для меня образ. Царит весеннее настроение и хочется видеть на себе яркие цвета. Покупаю то, что мне нравится. Обычно не в Минске. Либо друзья что-то привозят, либо сам, когда нахожусь на отдыхе. Кроссовки Balmain привезли мне вроде из Сингапура. Понравились тем, что необычные и у нас в таких никто не ходит.

Цену называть не хочу, но стоят они недешево. Худи тоже привозное — Vetements, а вот штаны, кстати, покупал в Минске, в магазине Noho, по обычной среднестатистической цене в 80 рублей. Ну и сумочка Louis Vuitton. Это тоже стрит [стиль], и я специально брал такую раскраску, чтобы подошла к моему образу. Сделана она из канвы (сетчатая хлопчатобумажная или льняная ткань. — Прим. Onliner). Как уже говорил, у меня образ под настроение, но если такая серая погода, как сегодня, могу несколько дней в одном проходить.

Лолита, айтишница

Девушку в черной косухе и необычной юбке, будто сшитой из лоскутов, мы встретили на Зыбицкой — по пути с работы. Она не скрывает, что у нее большое количество одежды, и говорит, что любит походить по магазинам.

— У меня огромный гардероб, и я, к сожалению, шопоголик. К своему образу отношусь, так сказать, по настроению, — говорит Лолита. — И сегодня он тоже зависим от него. При выборе одежды основывалась на толстовке, поскольку погода была плохой и мне нужен был капюшон. Ну а поскольку у меня худи-палатка, внизу нужно было добавить что-то своеобразненькое.

— Где покупали вещи и во сколько они вам обошлись?

— Все в Минске. Юбка из Zara обошлась мне в 130 рублей, худи от бренда Nanushka — в районе 400, куртка Mackey стоила, наверное, 2,5 тысячи, сапоги Ganni — около тысячи, а сумка Margiela — порядка четырех.

— От покупки какой из этих вещей вы получили наибольшее удовольствие?

— Наверное, от покупки сумки, поскольку долго ждала ее. Везли, наверное, месяца два. Что интересно, когда пару лет назад ее впервые увидела, то терпеть не могла, а сейчас, наоборот, понравилась визуально. Да и в целом стиль бренда Margiela — таби, все эти сумки меня привлекают.

Алена, суррогатная мама

— Мне нравится подбирать луки, и я достаточно часто хожу по магазинам, — утверждает девушка. — Но чаще одеваюсь через Instagram, где сейчас много платформ продвигают свои бренды. Сегодня на мне костюм от белорусского бренда Paula, плащ и обувь — от российских брендов. Сумка сделана под заказ.

— Сколько готовы тратить ежемесячно на покупку одежды?

— Если по белорусским меркам, то порядка 700 рублей.

— Ваш сегодняшний образ вписывается в эту сумму?

— Нет, он намного дороже. Сумка — самая дорогая часть гардероба. Она обошлась мне в 750 рублей.

Тимофей, бариста

Очередной наш герой рассказал, что за брендами вообще не гонится. Он одевается в масс-маркете и просто старается подбирать одежду по визуальной совместимости.

— Если честно, не слежу за модой и, наверное, одеваюсь так, как все. И через одежду, видимо, не выделяюсь, поскольку одной из моих отличительных черт являются дреды, которые меня уже и так выделяют. Что касается одежды, покупаю то, что мне понравилось, и пытаюсь сочетать между собой. Вот и все, — говорит Тимофей. — На мне сейчас кроссовки Air Jordan. Даже не помню, когда их покупал, но отдал за них в районе 500 рублей. Идем дальше. Майка — это коллаб от Locals и Under. Locals — это минские тусовки, на которых исполняют хип-хоп. Купил этот мерч на одной из вечеринок года три назад. Штаны и брюки — от Inside, ну а куртку Element я вообще у знакомого купил. Если говорить о ценах, куртка — 170 рублей, а рубашка и штаны — примерно по 70 рублей.

Николай, основатель онлайн-арены для киберспорта

Рваные джинсы несколько лет назад вновь оказались в трендах и, судя по нашей уличной моде, уходить не собираются. С дырками на коленках и не только мы встретили сразу несколько человек, но больше всех, конечно, нас впечатлил Николай. Ему слово.

— Выбираю в одежде немножко свободный и легкий стиль, — рассказывает мужчина. — За новинками и модой не слежу и действую исключительно по наитию. Что понравилось, то и купил. Желательно, чтобы не было крупных надписей с названиями брендов на вещах. Не люблю такой рекламы. Сегодня на мне, я бы так сказал, японский стиль. За кроссовки в Японии выложил 150 долларов, рваные джинсы там стоили максимум 50 у.е., а такую прикольную куртку взял вообще, наверное, за 40. Кофта стоит примерено столько же. Если все сложить, то, на самом деле, получился бюджетный вариант.

— Как вам в таких рваных джинсах ходится по минским улицах?

— Прекрасно, но, если честно, не особо обращаю внимание на тех, кто на меня смотрит. Но жена, на самом деле, критикует мой образ.

Полина, студентка

На тусовочной Октябрьской мы встретили Полину, которая решила объединить клетчатое пальто с брюками, похожими на клеш.

— Свой сегодняшний образ могу назвать «Что-то на зеленом», поскольку зелени нам в данный момент года не хватает, — говорит девушка. — В принципе, ничего особенного. Пальто ручной работы, кроссовки спонтанно купила на «Силуэте». За такими пошла подруга, и я взяла себе точь-в-точь. Штаны вот с таким принтом искала достаточно долго и в итоге нашла их в Sinsay, кофта из магазина New Yorker. Кепку привезла из Кореи — я там какое-то время работала моделью.

В целом я очень люблю одежду. У меня большой гардероб, и я каждый день стараюсь одеваться по-новому, в абсолютно разных стилях (от классики до спорта) и готова носить буквально все. Для меня нет разницы, где покупать одежду. Делаю это как в торговых центрах, так и в секонд-хендах, иногда что-то одалживаю у друзей.

— Если отталкиваться от возможностей, готовы тратить на одежду большие суммы?

— Думаю, да. Была одна вещь, которую я безумно хотела и по итогу купила. Речь про рюкзак Vans за 170 рублей. Я тогда еще не зарабатывала, и он был для меня очень дорогим. Для рюкзака, на мой взгляд, это высокая цена.

Максим, парикмахер

Ну и уже в конце нашего рейда мы заметили парня, который внешне очень напоминал рок-музыканта из далеких 1980-х. Бандана, цепь, майка с соответствующим принтом — все было при нем.

— Да, мне нравится этот период и хеви-метал, — соглашается Максим. — Да я и в целом так одеваюсь, всегда экспериментирую. Винтажную куртку купил у женщины на барахолке «Оупен шкаф», майка — мерч польской блэк-метал-группы Behemoth, носки в обычном магазине взял, брюки — от белорусского производителя. Ботинки-криперсы случайно лет пять назад купил в магазине Hitch, и они до сих пор в хорошем состоянии. Есть и цепочка со змеей. Так что да, люблю я метал и глэм-рок. Во сколько оценю свой образ? Рублей 400, наверное.

— Недорого.

— А я дорогие вещи вообще никогда не покупаю. Наверное, смотрю на этот вопрос исходя из потребностей, заработка и не вижу смысла в дорогих брендовых вещах. Мне нравится находить что-то эксклюзивное. Понятно, что за качество нужно платить, но это не всегда должны быть баснословные суммы. Например, за куртку я отдал 250 рублей, майка стоила 50 рублей. Самое дорогое на мне — это часы Diesel. За них отдал 250 долларов. Часы, на мой взгляд, всегда должны быть хорошими.

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