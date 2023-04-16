Это уже «гойда»? 1 Александр Коваленко

16.04.2023, 12:40

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В обороне России появилась огромная брешь.

Пока все говорили про внезапную проверку готовности Тихоокеанского флота России, я хотел бы напомнить один интересный момент про Северный флот...

Дело в том, что там в 2016 году, в результате забавного инцидента, был поврежден стационарный комплекс освещения подводной обстановки МГК-608М.

Данный гидроакустический комплекс позволяет отслеживать перемещение подводных лодок, в частности, иностранных и обеспечивает защиту объектов береговой инфраструктуры от диверсий и неожиданного проникновения. Будучи поврежденным, он оставляет серьезную брешь для проникновения.

Самое интересное даже не то, что данный гидроакустический комплекс был поврежден рыболовецким тралом (!!!), но то, что по состоянию на начало 2023 года он так и не был отремонтирован!

То есть, зона ответственности Северного флота, имеет брешь?

Проходной двор «сверхдержавы» или задний проход? Ну, вот примерно как-то так. И все это, с 2016 года. А они еще там что-то говорят про «границу с НАТО на замке» и прочую лабуду втирают своим потребителям информационного фастфуда об угрозах извне.

И, да, это «гойда» или не совсем она?

Александр Коваленко, t.me

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