«Каждый год несмотря ни на что дети и внуки ко мне приезжают» 16.04.2023, 12:47

Как минчане праздновали Пасху и освещали куличи

Утром 16 апреля в Свято-Духовом кафедральном соборе прошли праздничные богослужения в честь праздника Пасхи, к этому времени в храме собрались около сотни верующих. Агентство «Минск-Новости» посмотрело, как минчане освещали там свои пасхальные куличи.

Минчане приезжали в храм семьями и с большими корзинами, наполненными куличами, яйцами и другими традиционными пасхальными угощениями. Некоторые рассказывали, что выпекали куличи сами.

— Купить любой может, а вот испечь уже не каждому под силу. Рецепт мне достался от моей бабушки, готовлю куличи только по нему и ни разу плохо не вышло. Сейчас молодые сидят в интернете, находят странные советы и удивляются, почему же ничего не выходит. Хорош будет тот кулич, который приготовлен по семейному рецепту, а не по чужой рекомендации, — поделилась прихожанка Людмила.

— Дети с каждым годом все дальше от дома уезжают. Кто в Бресте учится, кто в Полоцке работает, — улыбается один из прихожан. — Пасха в нашей семье — очень важный праздник, каждый год несмотря ни на что и дети, и внуки ко мне приезжают. Она собрала нас всех вместе и, думаю, еще не раз станет поводом приехать в Минск к любимому деду.

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