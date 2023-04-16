Российский пропагандист Коц фатально опозорился 2 16.04.2023, 12:54

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Неудивительно, что Россия бросает своих.

Российский пропагандист Александр Коц показал своей аудитории «смертный» медальон военнослужащего ВСУ, поделенный на две части.

«Как и у немцев. Личный знак после гибели разламывали пополам, одну половину оставляли на теле для идентификации останков на случай перезахоронения. Вторую с донесением о гибели солдата отправляли в Берлин - в штабы дивизий, а оттуда посылали извещения о смерти родным погибших», - со знанием правил армии Третьего рейха написал россиянин, передает dialog.ua.

Однако очередная демонстрация полнейшей отсталости вызвала волну комментариев. Пользователи из РФ напомнили z-блогеру, что российское командование бросает своих погибших солдат в полях без медальонов, чтобы Кремль мог сэкономить на выплатах семьям мобилизованных и кадровых военных.

Другие отметили, что Коц не впервые демонстрирует тонкое знание нацистской символики, это говорит только о том, что он является приверженцем нацистской культуры.

«В очередной раз убеждаемся, что даже фашистская армия Германии относилась к своим солдатам гораздо приемлемее, чем к своим относились СССР (и ее текущий огрызок)», «Не удивлюсь, если окажется что этот поц ездит на мерседесе, подражая Гитлеру», «А еще солдаты ВСУ пьют воду. А знаете, кто еще пил воду?» - высмеяли неуча-пропагандиста пользователи.

Также Коцу напомнили, что подобные жетоны предусмотрены Женевской конвенцией. Их используют не только в Израиле, Швейцарии, Украине и других цивилизованных странах, но даже ВС РФ.

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