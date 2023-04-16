Опубликован список иностранных городов, где белорусы могут бюджетно отдохнуть 2 16.04.2023, 12:57

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Средняя стоимость хостелов у лидеров рейтинга составила $15-17.

Эксперты британской компании Cotswold Outdoor составили список мест, где туристы могут бюджетно отдохнуть в 2023 году. Об этом сообщает агентство «ТурПром».

В качестве критериев использовали стоимость продуктовой корзины, уровень преступности, качество мобильной связи и интернета, сколько стоит снять жилье. А также развитие кауч-серфинга (так называется возможность бесплатно пожить у местных жителей), стоимость общественного транспорта и доступные бесплатные туристические достопримечательности.

В результате самым дружелюбным к туристам назван Ереван, в котором продуктовая корзина для туриста обойдется в среднем $13. На второй строчке расположился Баку. Третье место отдали Бангкоку, четвертое - Ханою, а пятое - Сеулу.

Дальше места распределись так: Мадрид, Будапешт, София, Пекин, Вена.

Эксперты отметили, что средняя стоимость хостелов у лидеров рейтинга составила $15-17.

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