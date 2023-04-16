«Мамка хочет сюда, здесь чернозем, хлеб» 17 16.04.2023, 13:04

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Оккупант мечтал перевезти родных в Украину, но попал в «огневой мешок» ВСУ.

Главное управление разведки Минобороны Украины (ГУР МО) опубликовало перехват телефонного разговора российского оккупанта. Он уже строит планы о том, как перевезет родителей на захваченные плодородные земли Украины.

«Я вчера мамке звонил - они же хотят сюда на Запорожье, здесь же черноземная земля, здесь хлеб, пшеница, тут ее много, на полях до сих пор стоит», - заявил оккупант.

При этом он признает, что положение российской армии плачевное. Он жалуется на постоянные обстрелы, в том числе, со стороны своих, а также на отсутствие вооружения.

«Тут у нас целый день стреляют (...) Вот стреляют наши со всех орудий, с чего только можно в разных направлениях. Мы тут сами как в окружении. И сзади куда-то долбят, и вперед, и вбок, со всех сторон. Тут все согласны все деньги отдать и домой! Тут делать … (нечего - ред.)! Конечно, никто (не отпустит - ред.). Нас (украинские войска - ред.) тут не трогают. У нас взводик маленький, с нас толку нет никакого. У нас ни техники. Че мы им противопоставим? Ниче! Они снаряды на нас не переводят. А потом, если надо будет, за один раз за…шат и все! Да еще автоматы. Они же повыдавали нам старые все… Там половина клинит!» - заявил военный РФ.

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