Что скрыли Лукашенко и Кремль о размещении ядерного оружия в Беларуси? 1 16.04.2023, 13:18

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В заявлениях обеих сторон много «тумана» и противоречий.

Как стоит трактовать призыв Лукашенко к России о «гарантиях» и почему после громкого заявления Путина о размещении тактического ядерного оружия в Беларуси руководство двух стран не добавляет к этому конкретики?

10 апреля на встрече с министром обороны РФ Сергеем Шойгу Александр Лукашенко заявил, что ему от России нужны гарантии «защиты белорусской территории как собственной».

14 апреля министр обороны Беларуси Виктор Хренин отметил, что Беларусь разместит у себя ядерное оружие, если потребуется.

Но в целом ничего нового министр обороны не сообщил.

Сайт udf поинтересовался у экспертов: как стоит трактовать призыв Лукашенко к России о «гарантиях» и почему после громкого заявления Путина о размещении тактического ядерного оружия в Беларуси руководство двух стран не добавляет к этому конкретики?

«Надежда режима в том, чтобы хоть как-то быть причастным к контролю над ядерным оружием»

Директор института «Палітычная сфера» и доктор политических наук Андрей Казакевич отметил, что анонс Путина о размещении ядерного оружия в Беларуси используется Россией в качестве механизма давления на Запад.

«Важно не только само размещение вооружения, но и возможность угрожать этой перспективой. Думаю, это и есть главной причиной, почему никакой конкретики после высказывания Путина мы не видим. И этот механизм давления можно использовать довольно долго: вот мы подготовили пилотов, вот мы подготовили хранилища и т.д. С военной точки зрения с появлением российского ядерного оружия в Беларуси в регионе, наверное, не так много что изменится. И как только оно будет размещено, Россия в каком-то смысле утратит механизм давления», – считает Казакевич.

Он добавил:

«Поэтому высоки шансы на то, что ситуация с размещением ядерного оружия в Беларуси будет оставаться в состоянии неопределенности, в состоянии большой туманности».

Казакевич также допустил, что Россия и Беларусь еще не согласовали детали о размещении ядерного оружия, и напомнил о противоречиях в высказываниях сторон.

«Руководство России сообщило, что оружие будет полностью под ее контролем (и это только так и может быть в соответствии с международными соглашениями и интересами самого Кремля), тогда как белорусская госпропаганда и Лукашенко заявили, что контроль будет и со стороны Минска, что будет «две кнопки». Надежда белорусского режима в том, чтобы хоть как-то быть причастным к контролю над ядерным оружием – участвовать, например, в процессе его принятия, или размещения, или хотя бы закрепить обязанность Москвы информировать Минск о планах по применению оружия. Все это для того, чтобы также иметь возможность оказывать давление на соседей. Возможно, этот вопрос является темой закрытых переговоров между руководством Беларуси и России», – полагает Казакевич.

Как он трактует призыв Лукашенко к России о «гарантиях»?

«Непонятно, какие еще гарантии может Россия предоставить Лукашенко. У нее есть обязанности и в рамках Союзного государства, и в рамках ОДКБ (агрессия против одного из членов организации считается агрессией против всех остальных государств). Возможно, Лукашенко хочет получить от России что- то еще дополнительно, но он так и не сформулировал что конкретно», – отметил Казакевич.

«И Путин, и Лукашенко заинтересованы в постепенном наращивании эскалации»

Аналитик Белорусского института стратегических исследований (BISS) Вадим Можейко в комментарии UDF отметил, что просьба Лукашенко о «гарантиях» – вероятно, следствие понимания руководителя Беларуси того, что для России не очень хорошо складывается ситуация в войне против Украины.

«Лукашенко также видит, что Россия не спешит оборонять захваченные после начала полномасштабной войны территории. По крайне мере, не так серьезно, как старые границы самой РФ. Поэтому Лукашенко хочет, чтобы Россия защищала не только свои признанные границы, но и белорусские, хочет, чтобы его не оставили один на один с ответственностью за соучастие в российской агрессии», – считает Можейко.

Он добавил:

«Такое высказывание звучит не очень комплиментарно для России, но Лукашенко своим заявлением намекает, по сути, именно на это».

По мнению эксперта, из-за опасений в недостаточной безопасности Лукашенко также заинтересован в ядерном оружии.

«Это попытка спрятаться под российским ядерным зонтиком. Но конкретных действий в этом направлении пока незаметно. Пока высказывания на тему размещения ядерного оружия в Беларуси выглядят психологическим давлением со стороны Кремля. Решение уже анонсировали, но весьма сомнительно, что успеют в обозначенные сроки подготовить хранилища для оружия. А если даже их и подготовят, то нет гарантий, что оружие туда завезут и что оно будет находиться там постоянно», – полагает Можейко.

Как он объясняет отсутствие дополнительной информации насчет размещения тактического ядерного оружия в Беларуси?

«Думаю, затянувшееся молчание руководителей двух стран свидетельствует о том, что и Путин, и Лукашенко заинтересованы в постепенном наращивании эскалации, чтобы у них оставались рычаги давления на будущее», – сказал Можейко.

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