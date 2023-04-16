«Оленевод переигрывает повара» 1 16.04.2023, 13:24

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Олег Лисный

В российских кланах назревает «поножовщина».

Внутри России идет борьба между министром обороны Сергеем Шойгу и владельцем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным. В настоящее время это противостояние выиграет глава минобороны страны-агрессора.

Такое мнение в эфире «24 канала» выразил политолог Олег Лисный. По его словам, Путин пытался помирить своих прихвостней, однако они «держат ножи за спинами».

Пригожин заигрался и вышел за «красные линии»

Лисный отметил, что противостояние внутри России – это хорошая новость для Украины. По его мнению, сейчас в этой «битве пауков в банке» выигрывает именно Шойгу.

«На этом этапе выигрывает оленевод. Он, в отличие от повара и зека, был очень близок Путину. Он аппаратный игрок. Вокруг него такие же игроки, которые знают, как выжимать конкурентов», – считает он.

Политолог подчеркнул, что для такой борьбы Пригожин еще «маленький». В свое время он воспользовался тем, что Владимиру Путину нужна скорая победа, но перестарался.

«Он подумал, что схватил Бога за бороду и начал дергать, как хотел, но немного перестарался. Все-таки его ресурс не такой, как в армии. Он немного заигрался и начал заходить за «красные линии», начал критиковать военное руководство. Когда он промахнулся, аппаратная машина Шойгу и Герасимова «запустилась» по полной», – объяснил Лисный.

Каждый «держит нож за спиной»

Олег Лисный обратил внимание на поведение Путина. Раньше он был вынужден занимать то одну, то другую сторону. Однако понял, в каком положении его оккупационное войско, и начал мирить Шойгу и Пригожина.

«Пригожин и Шойгу обижены. Каждый держит нож за спиной. Время покажет, что это противостояние снова появится. Я думаю, это произойдет скоро. Будет ли оно больше, чем сейчас – это вопрос. Но оно уже не «угаснет» никогда», – добавил политолог.

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