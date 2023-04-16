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В российском Брянске засуетились из-за «атаки» беспилотника со взрывчаткой

  • 16.04.2023, 13:38
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В российском Брянске засуетились из-за «атаки» беспилотника со взрывчаткой

Местный житель сообщил о бомбе из «пластичного вещества».

В России заявили якобы об атаке беспилотника в Брянске. Он был начинен взрывчаткой и упал в лесу.

Об этом сообщает российский Telegram-канал «Baza».

«Обломки неизвестного летательного аппарата самолетного типа обнаружил местный житель - они лежали в лесу, примерно в 5 километрах от дома №100 по улице Абашева», - говорится в сообщении.

По данным Telegram-канала, среди обломков якобы «лежала и бомба».

«Предположительно, беспилотник нес заряд из пластичного взрывчатого вещества», - уточняют авторы.

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