Анджею Почобуту — 50 лет 2 16.04.2023, 13:48

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Друзья-журналисты рассказали о секрете стойкости политзаключенного.

Сегодня за решеткой гродненской тюрьмы №1 отмечает свое 50-летие журналист, активист Союза поляков Анджей Почобут. Журналист сидит в той же тюрьме, об узниках которой много писал.

По случаю юбилея об Анджее «Нашей Ниве» рассказали коллеги. Почему именно его Лукашенко выбрал для шантажа Польши? И почему его не смогли сломать, какие способы ни придумывали?

«Правда у него не выборочная»

Журналист Rzeczpospolita Руслан Шошин знает коллегу давно.

«Я познакомился с Почобутом более 10 лет назад в Гродно. В то время я сотрудничал с польским телевидением Polsat, и мы снимали документальный фильм о том, как живут поляки в Беларуси. Узнав, откуда я родом, Анджей начал рассказывать об одном из руководителей Армии Крайовой на Виленщине, о том, как большевики обманом разоружили польских партизан под его руководством и расстреляли под Мяделем. Мол, вот они какие, коммунисты, нельзя им верить, — рассказывает Руслан Шошин.

— Анджей хорошо знает историю, фамилии, события, даты. И был сильно убежден, что сегодня человек также может защищать свою правду, язык и культуру. Это он и делал на протяжении многих лет в своих публикациях и своей активной деятельностью в Союзе поляков.

И что особенно заслуживает почета, правда у него не была выборочная. Он не боялся критиковать Лукашенко, но когда ему не нравились действия Варшавы, он тоже мне прямо об этом говорил.

Анджей — борец, борец за правду. На его месте не много кто отказался бы выехать в Польшу и решил бы остаться в тюрьме».

«Почобут сидит в гродненской тюрьме, об узниках которой много писал»

Главный редактор медиа MOST Руслан Кулевич в первую очередь раскрывает личность Анджея Почобута как выдающегося краеведа. По крайней мере, именно краеведческие поиски свели двух журналистов.

«Помню, как-то записывал жительницу Гродно, которая рассказывала о послевоенных расстрелах, когда из гродненской тюрьмы вывозили людей. Не исключено, что среди расстрелянных были и белорусы, и поляки, и литовцы. Анджей попросил меня познакомить его с этой женщиной — он очень заинтересовался этой страницей неизвестной истории нашего города, и мы вместе начали искать место расстрелов.

Анджея очень интересовала довоенная история Гродно (1920-30-е годы) и послевоенный период, деятельность Армии Крайовой. Мы достаточно много говорили на эти темы, помню, как он мне рассказывал о еврейском погроме в Гродно 1935 года, рассказывал, как проходил судебный процесс, как началась бойня», — вспоминает Руслан Кулевич.

Анджей Почобут его консультировал по межвоенному периоду Гродно, подсказывал героев для книги.

«Я заканчивал свою вторую книгу «Город один — воспоминания разные», так Андрей дал мне контакт последнего защитника Гродно 1939 года. И я поехал в польскую Соколку на велосипеде, записал интервью с тем 95-летним чавеком — эта история очень украсила книгу», — вспоминает Руслан Кулевич.

В истории Анджея Почобута есть символизм. Он много писал о прежних узниках гродненской тюрьмы, где сейчас сам находится.

«Думаю, Анджей чувствует что-то подобное, как и те, кто попадал в тюрьму в 1939 году, когда в Гродно пришли коммунисты», — резюмирует Руслан Кулевич.

«Знает все, что происходит в Гродно»

Анджей Почобут долгое время был членом комиссии по этике Белорусской ассоциации журналистов и представителем БАЖ в Гродно.

Борис Горецкий, заместитель председателя БАЖ, знает Почобута со времен работы корреспондентом «Радио Рация»:

«Радио Рация» всегда была связана с Гродно. Анджей очень осведомленный и образованный человек в разных областях, он всегда знал все, что происходит в Гродно, захватывающе рассказывал легенды».

Лично они познакомились во время прошлого уголовного дела против Почобута.

«Дружу с Анджеем, вместе бывали во многих поездках. Человек-энциклопедия, так и сыплет фактами, прекрасно ориентируется в истории», — говорит Борис Горецкий.

Заместитель председателя БАЖ отмечает, что, к сожалению, 2020 год не обошел коллегу стороной.

«Часто звоню его жене Оксане, которая очень достойно ведет себя, не сдалась.

Бывает, в отчаянии спрашиваю: Что делать? А она в ответ: все будет хорошо, мы уже были в такой ситуации. Искренне восхищаюсь и Анджеем, и его семьей», — говорит Борис Горецкий.

Почему Почобут стал костью в горле режима?

Руслан Шошин рассуждает, что для Лукашенко Почобут — один из главных заложников, так как в Варшаве вопрос освобождения Почобута — приоритет в отношениях с Беларусью.

«Диктатор прямо признался, что относится к нему как к заложнику во время своей речи. Речь здесь не о передаче Павла Латушко и других лозунгах пропаганды.

В Минске хорошо знают, что Почобут — это сегодня единственная карта в руках режима в отношениях с Варшавой. За его освобождение могут попросить освободить, например, арестованных шпионов режима либо попросят снять часть санкций. И, пожалуй, самое главное для режима то, что из-за Почобута Варшава сохраняет канал коммуникации с Минском. Ведь в другом случае давно не было бы о чем говорить», — говорит Руслан Шошин.

Власти очень хотели бы, чтобы Почобут признал свою вину еще во время предварительного следствия, считает Борис Горецкий.

«Чтобы показать всем: вот смотрите, поляки действительно готовили цветную революцию в Беларуси, готовили «боевиков». Вот только наткнулись на неслыханную принципиальность Анджея, который оказался настоящий кремень, который не признает вины, которой нет. Анджей хоть и поляк, но считает Беларусь своей Родиной, оставлять которую наотрез отказался.

Для Польши ситуация вокруг Анджея Почобута — принципиальный вопрос: буквально неделю назад праздничный номер к Пасхе Gazeta Wyborcza вышел с портретом Андрея. Победа Украины и освобождение Почобута — вот пасхальное пожелание Польши.

Поэтому и Лукашенко решил сделать из этого принципиальный вопрос: ему нужно наклонить Почобута. Однако тот, даже когда заболел коронавирусом за решеткой, не воспользовался предложением покаяния», — замечает Горецкий.

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Справка. Анджей Почобут родился 16 апреля 1973 года в городском поселке Большая Берестовица Гродненской области. Окончил юридический факультет Гродненского государственного университета имени Янки Купалы (1998), работал преподавателем, а с 2002 года стал заниматься журналистикой.

В 1993 году вместе с братом Стасом основал панк-рок группу Deviation.

С 2006 года является корреспондентом польского издания Gazeta Wyborcza, член Союза поляков Беларуси.

Задержан 25 марта 2021 года. Гродненский областной суд 8 февраля 2023 года приговорил журналиста к 8 годам лишения свободы в колонии в условиях усиленного режима по двум статьям УК: 361 (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь) и 130 (разжигание вражды или розни).

4 октября 2022 года КГБ добавил журналиста в список лиц, причастных к террористической деятельности.

Находится в тюрьме № 1 Гродно.

Надо напомнить, что 5 июля 2011 года Анджей Почобут был осужден на 3 года лишения свободы с отсрочкой исполнения приговора на 2 года, суд оправдал журналиста по статье за «оскорбление» Лукашенко, но признал виновным в «клевете». В тот же день его освободили под подписку о невыезде.

Летом 2012 года на Почобута было заведено еще одно уголовное дело (повторное обвинение в клевете на Лукашенко). 30 июня 2012 года его освободили под подписку о невыезде, а 15 марта 2013 года уголовное дело против журналиста было закрыто за отсутствием состава преступления.

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