Разгром Путина в Италии
- Телеграм-канал «СерпомПо»
- 16.04.2023, 14:01
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Есть еще, куда падать.
Словно боевые сводки идут из Европы новости о том, как великий геополитик и его группа правящих спецоператоров уничтожают для нашей страны европейские рынки сбыта газа. На сей раз – разгром на итальянском рынке.
Министр окружающей среды и энергетической безопасности Италии Джильберто Пикетто Фратин сказал вчера в интервью миланской Corriere della Sera: «Раньше 40% наших потребностей в газе удовлетворяла Россия, сегодня мы закупаем у неё чуть более 10%. Таким образом, мы фактически преодолели зависимость от Москвы, увеличив импорт газа с востока с помощью Трансадриатического газопровода, а также из Африки, благодаря новым соглашениям с Алжиром и Ливией».
То есть, из-за «спецоперации» Путина Россия потеряла доходы, которые могли быть направлены на социальные цели. Впрочем, 10% итальянского газового рынка пока «наши» - есть еще, куда падать.
Телеграм-канал «СерпомПо»